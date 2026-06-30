VIH/Sida : 35 334 personnes sous traitement antirétroviral au Gabon en 2025

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Le Gabon poursuit sa lutte contre le VIH/Sida, mais les derniers chiffres montrent que des efforts importants restent à fournir en matière de prise en charge des personnes vivant avec le virus. Selon le Baromètre du VIH-Sida 2025 publié par le ministère de la santé, le pays compte actuellement 35 334 personnes sous traitement antirétroviral (ARV), soit une couverture thérapeutique de seulement 68 %. Ce taux, bien qu’encourageant comparé aux années précédentes, demeure en deçà des objectifs internationaux visant à assurer un accès universel aux traitements.

Au Gabon, on recence 52 000 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) selon la Direction générale de la promotion de la santé. Les données révèlent également que la prévalence du VIH au Gabon est de 3,60 %, un niveau qui continue de faire du virus un véritable problème de santé publique. Au cours de l’année 2025, 1 200 nouvelles infections ont été enregistrées, tandis que 1 500 personnes sont décédées des suites du Sida. Ces statistiques rappellent que malgré les progrès réalisés en matière de prévention, de dépistage et de traitement, la maladie continue de provoquer de lourdes conséquences sanitaires et sociales dans le pays.

Une prise en charge encore insuffisante

La couverture de 68 % en ARV signifie qu’une proportion importante de personnes vivant avec le VIH ne bénéficie toujours pas d’un traitement régulier. Cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment le dépistage tardif, les difficultés d’accès aux structures de santé, les ruptures de suivi médical ou encore la stigmatisation qui pousse certains patients à renoncer à leur prise en charge. Pourtant, les traitements antirétroviraux permettent non seulement d’améliorer l’espérance et la qualité de vie des patients, mais aussi de réduire considérablement le risque de transmission du virus.

Face à cette situation, les autorités sanitaires sont appelées à renforcer les stratégies de sensibilisation et d’accompagnement des patients afin d’augmenter le nombre de personnes sous traitement. Cela passe par l’amélioration du dépistage précoce, la lutte contre la discrimination et la disponibilité continue des médicaments constituent des leviers essentiels pour inverser la tendance. Le défi pour le Gabon est désormais de parvenir à une couverture thérapeutique plus élevée afin de réduire les nouvelles infections et les décès liés au Sida, tout en garantissant une meilleure qualité de vie aux personnes vivant avec le VIH.