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Enseignement supérieur : l’Université Omar Bongo brille au CAMES avec 95 % de réussite

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 août 2026 à 12h28min
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Entrée de l'Université Omar Bongo © D.R.
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Le verdict de la session 2026 des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES, rendu le 30 juillet dernier, résonne comme un véritable plébiscite pour l’Université Omar Bongo (UOB). En obtenant un taux de réussite impressionnant de 95 %, la première université du pays confirme l’efficacité de ses réformes stratégiques et assoit durablement sa réputation d’excellence académique sur la scène continentale.

Sur les 20 enseignants-chercheurs présentés par l’université au terme d’un processus de sélection particulièrement rigoureux, 19 ont franchi avec succès les exigences de l’institution interafricaine. La moisson se révèle fructueuse à tous les échelons de la pyramide universitaire : un sans-faute absolu soit 100 % est enregistré pour le grade de Maître de Conférences, avec 8 candidats retenus, ainsi que pour le rang prestigieux de Professeur Titulaire. 

Du côté des Maîtres-Assistants, le bilan frôle la perfection avec 10 admis sur 11 prétendants, soit une performance remarquable de 91 %.

Sciences et leadership féminin : des avancées historiques

Au-delà des chiffres globaux, cette session 2026 marque des tournants symboliques majeurs pour l’établissement. Pour la toute première fois, la nouvelle Faculté des Sciences inscrit un de ses enseignants au tableau d’aptitude du CAMES. Cette étape décisive vient valider la pertinence de la restructuration et de l’élargissement de l’offre scientifique de l’UOB, tout en impulsant une dynamique d’entraînement pour l’ensemble du corps enseignant.

L’autre motif de fierté réside dans l’ascension remarquable des femmes au sein de la hiérarchie académique. L’unique promotion d’accès au grade ultime de Professeur Titulaire revient en effet à une enseignante-chercheuse, portant à trois le nombre total de femmes promues cette année. Une consécration concrète pour les politiques d’égalité des genres et d’encadrement menées par l’université, renforçant la visibilité féminine aux plus hautes responsabilités scientifiques et pédagogiques.

Capitaliser sur la dynamique pour faire rayonner le Gabon

Cette réussite éclatante témoigne de la vitalité de la recherche scientifique gabonaise et de la rigueur apportée à l’encadrement des enseignants. Pour l’Université Omar Bongo, l’enjeu consiste désormais à maintenir cette trajectoire ambitieuse. 

En consolidant ses acquis et en poursuivant la modernisation de sa gouvernance, l’UOB entend bien accentuer son rayonnement au sein de l’espace CAMES et s’imposer comme un pôle de référence majeur à l’échelle de l’Afrique.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 août 2026 à 12h28min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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