VIH/Sida- SSR: près de 2000 élèves sensibilisés 

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Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation aux comportements à risque chez les adolescents et les jeunes, la Direction générale de la promotion de la santé a sillonné plusieurs établissements scolaires du Grand Libreville. Cette opération a permis de sensibiliser près de 2 000 élèves sur des thématiques majeures de santé publique, notamment la santé sexuelle et reproductive (SSR) et le VIH/Sida.

À l’approche des vacances scolaires, période souvent marquée par une plus grande exposition à certains risques, les autorités sanitaires ont mis l’accent sur la prévention. À travers des exposés interactifs, des débats, des jeux éducatifs et des séances de questions-réponses, les équipes mobilisées ont échangé avec les apprenants sur les comportements à adopter pour préserver leur santé et leur avenir. Placée sous le thème « Vacances responsables, avenir assuré », cette initiative vise à encourager les jeunes à faire des choix responsables durant les deux mois de congé.

Prévenir les grossesses précoces et les IST

Au-delà de la santé sexuelle et reproductive et du VIH/Sida, plusieurs autres sujets ont été abordés. Les élèves ont notamment été sensibilisés aux infections sexuellement transmissibles (IST), aux grossesses précoces, aux dangers liés à la consommation d’alcool, de tabac et de drogues, ainsi qu’aux risques associés à l’utilisation excessive des écrans et des réseaux sociaux. Pour les équipes du ministère de la Santé, cette démarche traduit la volonté des autorités de renforcer la prévention auprès de la jeunesse. Une information adaptée et une éducation préventive de qualité demeurent, des outils essentiels pour protéger les populations et favoriser l’émergence d’une société plus saine et responsable.

Les parents ont également été interpellés sur leur rôle dans l’encadrement des jeunes durant les vacances. Ils sont notamment invités à veiller au temps passé devant les écrans, à encourager des activités constructives et à maintenir un dialogue permanent avec leurs enfants. Face à la forte mobilisation enregistrée dans les établissements visités, le ministère de la Santé s’est félicité de l’intérêt suscité par cette campagne, espérant que les messages transmis contribueront à des comportements plus responsables chez les quelque 2 000 élèves sensibilisés.