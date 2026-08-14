Gabon : Le « B2 » doté d’une annexe moderne pour renforcer la sécurité nationale

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Le jeudi 13 août 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment annexe de la Direction générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité militaire (DGCISM), communément appelée « B2 ». Situé au quartier Bellevue 1 dans le 3ᵉ arrondissement de Libreville, ce joyau architectural marque un tournant dans l’optimisation des services de renseignement et de sécurité de l’État.

Cette mise en service s’inscrit dans un programme gouvernemental plus vaste visant à doter les administrations publiques d’outils opérationnels performants. Étendu sur trois niveaux pour une superficie totale de 900 m², le nouvel édifice a été spécialement pensé pour répondre aux exigences stratégiques de confidentialité et de sécurité.

L’agencement des lieux reflète une volonté de fluidifier la coordination interne. Le Rez-de-chaussée abrite la Direction des investigations judiciaires; le premier étage est dédié à la Direction de la sécurité militaire et le deuxième étage est réservé à la Direction générale.

Un élan de modernisation salué par le commandement

Devant un parterre d’autorités civiles et militaires, le Directeur général de la DGCISM, le colonel Joseph Ondo Be, a exprimé la profonde gratitude des troupes envers le chef de l’État. Qualifiant ce bâtiment de « dotation stratégique », il a salué une avancée majeure pour les conditions de travail des agents.

Tout en s’engageant à maintenir une gestion rigoureuse de ce nouvel outil, le patron du B2 a formulé le vœu de voir cette dynamique s’étendre prochainement à la rénovation du bâtiment principal, à la modernisation des antennes provinciales et au renouvellement du parc automobile.

Fidélité réaffirmée envers les institutions

Moment fort de ce rassemblement, l’ensemble du personnel de la DGCISM a renouvelé son serment de fidélité aux institutions de la République. Par cet acte solennel, les hommes et femmes du renseignement militaire ont réaffirmé leur dévouement inébranlable à la défense de la Nation, dans un climat politique et sécuritaire où le renforcement de l’État de droit reste une priorité.