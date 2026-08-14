A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : Le « B2 » doté d’une annexe moderne pour renforcer la sécurité nationale

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 août 2026 à 13h39min
1 575 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du bâtiment de la Direction générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité militaire © D.R.
Ecouter l'article

Le jeudi 13 août 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment annexe de la Direction générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité militaire (DGCISM), communément appelée « B2 ». Situé au quartier Bellevue 1 dans le 3ᵉ arrondissement de Libreville, ce joyau architectural marque un tournant dans l’optimisation des services de renseignement et de sécurité de l’État.

Cette mise en service s’inscrit dans un programme gouvernemental plus vaste visant à doter les administrations publiques d’outils opérationnels performants. Étendu sur trois niveaux pour une superficie totale de 900 m², le nouvel édifice a été spécialement pensé pour répondre aux exigences stratégiques de confidentialité et de sécurité.

L’agencement des lieux reflète une volonté de fluidifier la coordination interne. Le Rez-de-chaussée abrite la Direction des investigations judiciaires; le premier étage est dédié à la Direction de la sécurité militaire et le deuxième étage est réservé à la Direction générale.

Un élan de modernisation salué par le commandement

Devant un parterre d’autorités civiles et militaires, le Directeur général de la DGCISM, le colonel Joseph Ondo Be, a exprimé la profonde gratitude des troupes envers le chef de l’État. Qualifiant ce bâtiment de « dotation stratégique », il a salué une avancée majeure pour les conditions de travail des agents.

Tout en s’engageant à maintenir une gestion rigoureuse de ce nouvel outil, le patron du B2 a formulé le vœu de voir cette dynamique s’étendre prochainement à la rénovation du bâtiment principal, à la modernisation des antennes provinciales et au renouvellement du parc automobile.

Fidélité réaffirmée envers les institutions

Moment fort de ce rassemblement, l’ensemble du personnel de la DGCISM a renouvelé son serment de fidélité aux institutions de la République. Par cet acte solennel, les hommes et femmes du renseignement militaire ont réaffirmé leur dévouement inébranlable à la défense de la Nation, dans un climat politique et sécuritaire où le renforcement de l’État de droit reste une priorité.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 août 2026 à 13h39min
1 575 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Recensement général de la population : la Cour constitutionnelle engage sa mission de contrôle des données

14 août 2026 à 16h26min

Secteur santé : vers la mise en place d’un Comité de suivi des plaintes des usagers

14 août 2026 à 15h27min

CEMAC : la BEAC lance SYSTAC2 pour moderniser la télé-compensation

14 août 2026 à 13h28min

Gabon : Le gouvernement condamne fermement les propos visant le président Oligui Nguema

14 août 2026 à 12h36min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page