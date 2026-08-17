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Défense maritime : le Gabon renforce sa souveraineté avec le patrouilleur «Paul Bivigou Nziengui»

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 17 août 2026 à 14h31min
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Le patrouilleur «Paul Bivigou Nziengui» de la Marine Nationale © D.R.
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Le chef de l’État et Chef suprême des Forces de défense et de sécurité, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé la cérémonie solennelle de baptême du nouveau navire de la Marine nationale, marquant une étape clé dans la modernisation des équipements militaires.

Face aux enjeux de sécurité côtière, le Gabon passe à la vitesse supérieure. En accueillant le « Paul Bivigou Nziengui », un bâtiment rapide de 32 mètres de type FPB 98 MKI, la Marine nationale se dote d’un outil stratégique de premier ordre. Ce nouveau vecteur aura pour mission d’intensifier la surveillance des eaux territoriales, de sécuriser la Zone économique exclusive (ZEE) et d’assurer des interventions rapides sur le littoral.

Un déploiement rapide au service de la sécurité nationale

Fruit d’un engagement concrétisé seulement trois mois après la signature du contrat en mai 2026, l’arrivée de ce patrouilleur démontre la réactivité des autorités. Le partenariat ne se limite pas à la livraison du matériel : il intègre un soutien logistique pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) ainsi qu’un transfert de compétences rigoureux destiné à renforcer l’autonomie des techniciens gabonais.

Au cours du protocole, le Président a remis des distinctions honorifiques au commandant d’unité et à ses hommes, avant d’officialiser la mise en service du navire. Le chef de l’État a dévoilé la plaque nominative, coupé le ruban symbolique et assisté à la bénédiction religieuse du bâtiment, suivie d’une inspection guidée des installations bord.

Vers la montée en puissance de la flotte navale

L’admission au service actif du « Paul Bivigou Nziengui » préfigure une vaste transformation du dispositif de défense maritime. La flotte nationale s’apprête à recevoir de nouveaux moyens d’action d’envergure, dont un second patrouilleur de 32 mètres, un bâtiment de haute mer de 84 mètres ainsi que douze embarcations d’interception de 9 mètres.

À travers ce programme de réarmement structuré, le Président réaffirme son ambition de bâtir une force navale réactive, moderne et pleinement souveraine, capable de garantir la protection des richesses maritimes et du territoire national.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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