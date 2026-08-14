Gabon : l’Etat impuissant face à la vente de produits de prise de poids et d’augmentation des fesses ?

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La vente de produits destinés à la prise de poids et à l’augmentation des fesses prend une ampleur inquiétante au Gabon. Sur les réseaux sociaux, ces articles sont proposés sans retenue et surtout présentés comme des solutions miracles pour transformer rapidement le corps. Face à cette prolifération, une question demeure: qu’attendent les autorités pour mettre fin à ce commerce dangereux ?

Derrière ces promesses se cache pourtant une réalité bien plus sombre. Notamment des sirops, huiles, gélules, injections ou encore suppositoires sont commercialisés sans contrôle apparent et consommés par des femmes, parfois très jeunes, dans l’espoir d’obtenir des formes jugées plus séduisantes. Alimenté par les standards de beauté imposés sur les réseaux sociaux, ce marché prospère sur les complexes physiques et l’absence d’information. Par dessus tout, les vendeuses multiplient les vidéos promotionnelles sur TikTok, promettant des résultats spectaculaires sans jamais évoquer les risques pour la santé.

Un commerce qui prospère sur les complexes

Le phénomène ne cesse de gagner du terrain, et de leur côté les sulfureuses commerçantes ne se cachent plus. Ces dernières affichent leurs produits au grand jour, parfois à des prix dérisoires, parfois à des coûts exorbitants. Pourtant, les témoignages faisant état de complications graves, voire de décès, se multiplient. Récemment, une internaute gabonaise affirmait qu’une jeune femme de moins de 27 ans serait décédée après avoir consommé ce type de produits. Si ces récits demandent à être confirmés par les autorités sanitaires, ils illustrent néanmoins les inquiétudes grandissantes autour de ces pratiques.

Les réactions des internautes révèlent également un profond mal-être. Beaucoup estiment que les critiques permanentes sur le physique poussent certaines femmes à mettre leur santé en danger. « Acceptons-nous telles que nous sommes », a commenté une internaute. Une autre raconte avoir été humiliée publiquement parce qu’elle était jugée trop mince, au point d’envisager de prendre des médicaments avant d’être dissuadée par sa sœur. D’autres dénoncent les prétendues astuces diffusées sur TikTok et réclament des campagnes de sensibilisation comparables à celles menées contre le VIH, les cancers ou encore la dépigmentation.

L’urgence d’une réponse des autorités

Les effets secondaires de ces produits sont régulièrement évoqués par des professionnels de santé et par des utilisatrices elles-mêmes. Malgré cela, leur commercialisation continue de prospérer sans véritable réaction visible des pouvoirs publics. Pourtant, la vente de substances aux effets inconnus ou non encadrés représente un risque majeur pour la santé publique. De ce fait, les autorités compétentes gagneraient à renforcer les contrôles, identifier les vendeurs et sanctionner les pratiques illégales afin de protéger les consommateurs.

Au-delà de la répression, le défi est aussi social. Les moqueries, les comparaisons et les injonctions sur l’apparence nourrissent des complexes qui poussent certaines personnes à rechercher des solutions dangereuses. Personne ne choisit son corps à la naissance. Lutter contre ce phénomène passe donc autant par une action ferme de l’État que par une vaste campagne de sensibilisation encourageant l’acceptation de soi et rappelant que la santé ne devrait jamais être sacrifiée au nom d’un idéal de beauté.