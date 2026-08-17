Gabon : Oligui Nguema appelle les jeunes diplômés à ne pas céder au découragement face au chômage

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Dans son discours à la Nation du 16 août 2026, à la veille de la célébration de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé un message particulier aux jeunes diplômés gabonais confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle. Tout en rappelant que l’obtention d’un diplôme constitue le début d’une responsabilité envers la Nation, le chef de l’État les a exhortés à la persévérance face à une recherche d’emploi qui peut parfois s’avérer longue et éprouvante.

Obtenir un diplôme, puis attendre plusieurs mois, voire davantage, avant de décrocher un premier emploi : cette réalité à laquelle sont confrontés de nombreux jeunes Gabonais s’est invitée dans l’adresse présidentielle du 16 août. Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi de s’adresser directement à cette génération appelée à intégrer progressivement le marché du travail.

« Vous êtes le visage du Gabon de demain. Mais votre diplôme n’est pas une fin en soi. Il est le commencement d’une responsabilité envers notre pays », a déclaré le président de la République. Une manière de rappeler que la formation doit, au-delà de l’accomplissement individuel, participer à la construction nationale.

Oligui Nguema aux diplômés : « Ne pas céder au découragement »

Le chef de l’État n’a toutefois pas occulté l’un des principaux obstacles auxquels se heurte aujourd’hui cette jeunesse : l’accès à l’emploi. Chaque année, les établissements d’enseignement supérieur mettent sur le marché plusieurs milliers de diplômés qui doivent trouver leur place dans une économie dont les capacités d’absorption restent un défi. Brice Clotaire Oligui Nguema en a directement fait mention. « Quelles que soient les épreuves qui jalonnent la recherche d’un emploi, il importe de ne pas céder au découragement », a-t-il lancé.

Le président de la République a ainsi appelé les jeunes à cultiver la persévérance : « Soyez persévérants, car là où commence le désespoir de certains, arrive la victoire des persévérants ». Un message d’encouragement qui résonne particulièrement auprès des jeunes en attente d’un premier emploi ou d’une opportunité professionnelle.

Mais la persévérance ne peut remplacer une politique de l’emploi

Si l’appel à la persévérance constitue un message mobilisateur, il ne saurait cependant suffire à résoudre les difficultés structurelles d’accès au marché du travail. Derrière la situation des diplômés se posent notamment les questions de l’adéquation entre les formations proposées et les besoins de l’économie, de la capacité du secteur privé à créer des emplois et du développement de l’entrepreneuriat.

L’enjeu pour le gouvernement sera donc de traduire le message présidentiel en opportunités concrètes. La jeunesse peut être appelée à persévérer, mais cette persévérance doit rencontrer, en face, une économie capable d’offrir des débouchés. Cela suppose également de mieux orienter les formations vers les secteurs où le Gabon entend accroître ses capacités : agriculture, industrie, numérique, infrastructures, énergie, transformation locale ou encore services spécialisés.

Du diplôme à la responsabilité envers la Nation

Le propos présidentiel contient enfin une conception particulière du diplôme. Celui-ci ne devrait pas être uniquement considéré comme un moyen d’accéder à un poste, notamment dans l’administration publique, mais comme un outil permettant de participer à la transformation du pays.

Cette approche rejoint l’appel lancé dans le même discours en faveur de formations davantage adaptées aux réalités nationales et d’une ouverture vers les universités d’excellence africaines. Former davantage ne suffira donc pas : encore faudra-t-il former en fonction des compétences dont le Gabon a réellement besoin.

En s’adressant directement aux diplômés, Brice Clotaire Oligui Nguema leur demande de ne pas renoncer face aux difficultés. Mais l’autre moitié du défi appartient désormais à l’État et au secteur économique : faire en sorte que la persévérance demandée à la jeunesse puisse effectivement déboucher sur des emplois, des opportunités entrepreneuriales et une véritable participation au développement national.