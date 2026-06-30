PLFR 2026 : trois plateaux sportifs maintenus à Ndjolé, Bifoun et Lambaréné

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Dans un contexte marqué par une réduction générale des investissements publics, certains projets poursuivent néanmoins leur trajectoire. C’est le cas de la construction de trois plateaux sportifs à Ndjolé et Bifoun, dans le département de l’Abanga-Bigné, ainsi qu’à Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 maintient une enveloppe de 111,86 millions de FCFA, identique à celle inscrite dans la Loi de finances initiale. Un signal de continuité pour des infrastructures destinées à promouvoir la pratique sportive de proximité.

Alors que le PLFR 2026 procède à une réduction globale de près de 968 milliards de FCFA des investissements publics, plusieurs projets locaux échappent aux arbitrages budgétaires. Parmi eux figure la construction de trois plateaux sportifs destinés aux communes de Ndjolé, Bifoun et Lambaréné, pour laquelle les crédits sont intégralement reconduits. Le document budgétaire prévoit ainsi une enveloppe de 111 864 783 FCFA, soit exactement le même montant que celui inscrit dans la Loi de finances initiale. Contrairement à de nombreux projets ayant vu leurs crédits réduits ou supprimés, cette opération conserve l’intégralité de son financement, traduisant la volonté des pouvoirs publics de poursuivre sa mise en œuvre.

Des infrastructures de proximité pour encourager la pratique sportive

Les trois plateaux sportifs doivent être réalisés à Ndjolé et Bifoun, dans le département de l’Abanga-Bigné, ainsi qu’à Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Ces équipements de proximité sont appelés à offrir aux jeunes, aux associations sportives et aux établissements scolaires des espaces adaptés à la pratique de plusieurs disciplines.

Au-delà de leur vocation sportive, ces infrastructures constituent également des lieux de cohésion sociale, favorisant les activités de jeunesse, les compétitions locales et les manifestations communautaires. Dans des localités où les équipements sportifs restent souvent insuffisants, leur réalisation répond à une attente exprimée de longue date par les populations.

Le sport local préservé malgré les contraintes budgétaires

Le maintien de ce projet apparaît d’autant plus significatif que le secteur des investissements publics est soumis à une forte rationalisation dans le PLFR 2026. De nombreux projets d’infrastructures connaissent des diminutions importantes, voire des suppressions de crédits. Le choix de préserver intégralement le financement de ces trois plateaux sportifs traduit ainsi un arbitrage favorable aux équipements de proximité.

Pour les collectivités concernées, cette décision constitue une opportunité de renforcer l’encadrement de la jeunesse et de développer la pratique sportive dans des conditions plus adaptées. Elle s’inscrit également dans la politique de promotion du sport comme vecteur d’inclusion sociale, de santé publique et d’épanouissement des jeunes.

Reste désormais à transformer cette inscription budgétaire en réalisations concrètes. Les populations de Ndjolé, Bifoun et Lambaréné attendent désormais le lancement effectif des travaux afin que ces plateaux sportifs deviennent, au-delà d’une ligne budgétaire, des équipements accessibles au service du développement local et de la jeunesse du Moyen-Ogooué.