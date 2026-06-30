A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

PLFR 2026 : trois plateaux sportifs maintenus à Ndjolé, Bifoun et Lambaréné

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 7h42min
1 532 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Dans un contexte marqué par une réduction générale des investissements publics, certains projets poursuivent néanmoins leur trajectoire. C’est le cas de la construction de trois plateaux sportifs à Ndjolé et Bifoun, dans le département de l’Abanga-Bigné, ainsi qu’à Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 maintient une enveloppe de 111,86 millions de FCFA, identique à celle inscrite dans la Loi de finances initiale. Un signal de continuité pour des infrastructures destinées à promouvoir la pratique sportive de proximité.

Alors que le PLFR 2026 procède à une réduction globale de près de 968 milliards de FCFA des investissements publics, plusieurs projets locaux échappent aux arbitrages budgétaires. Parmi eux figure la construction de trois plateaux sportifs destinés aux communes de Ndjolé, Bifoun et Lambaréné, pour laquelle les crédits sont intégralement reconduits. Le document budgétaire prévoit ainsi une enveloppe de 111 864 783 FCFA, soit exactement le même montant que celui inscrit dans la Loi de finances initiale. Contrairement à de nombreux projets ayant vu leurs crédits réduits ou supprimés, cette opération conserve l’intégralité de son financement, traduisant la volonté des pouvoirs publics de poursuivre sa mise en œuvre.

Des infrastructures de proximité pour encourager la pratique sportive

Les trois plateaux sportifs doivent être réalisés à Ndjolé et Bifoun, dans le département de l’Abanga-Bigné, ainsi qu’à Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Ces équipements de proximité sont appelés à offrir aux jeunes, aux associations sportives et aux établissements scolaires des espaces adaptés à la pratique de plusieurs disciplines.

Au-delà de leur vocation sportive, ces infrastructures constituent également des lieux de cohésion sociale, favorisant les activités de jeunesse, les compétitions locales et les manifestations communautaires. Dans des localités où les équipements sportifs restent souvent insuffisants, leur réalisation répond à une attente exprimée de longue date par les populations.

Le sport local préservé malgré les contraintes budgétaires

Le maintien de ce projet apparaît d’autant plus significatif que le secteur des investissements publics est soumis à une forte rationalisation dans le PLFR 2026. De nombreux projets d’infrastructures connaissent des diminutions importantes, voire des suppressions de crédits. Le choix de préserver intégralement le financement de ces trois plateaux sportifs traduit ainsi un arbitrage favorable aux équipements de proximité.

Pour les collectivités concernées, cette décision constitue une opportunité de renforcer l’encadrement de la jeunesse et de développer la pratique sportive dans des conditions plus adaptées. Elle s’inscrit également dans la politique de promotion du sport comme vecteur d’inclusion sociale, de santé publique et d’épanouissement des jeunes.

Reste désormais à transformer cette inscription budgétaire en réalisations concrètes. Les populations de Ndjolé, Bifoun et Lambaréné attendent désormais le lancement effectif des travaux afin que ces plateaux sportifs deviennent, au-delà d’une ligne budgétaire, des équipements accessibles au service du développement local et de la jeunesse du Moyen-Ogooué.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 7h42min
1 532 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : qui pour poursuivre l’œuvre de protection envers la veuve et l’orphelin ?

30 juin 2026 à 10h37min

Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ?

30 juin 2026 à 10h29min

Défilé du 17 août : Boulevard du Bord-de-mer fermé ce samedi 4 juillet

30 juin 2026 à 8h23min

CEAG : vers un nouveau modèle de distribution au Gabon

30 juin 2026 à 8h11min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

🔴[FlashInfos] Axe Bambouchine- Montalier Bangolo : à quand la réhabilitation ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Axe Bambouchine- Montalier Bangolo : à quand la réhabilitation ?
🔴[FlashInfos] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale prévoit un recul de 0,3 % 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale prévoit un recul de 0,3 %
🔴[FlashInfos] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ?
[#Reportage] National D2 : le CF Mounana sacré champion 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] National D2 : le CF Mounana sacré champion
[#Reportage] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale projette une croissance en recul de 0,3% en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale projette une croissance en recul de 0,3%
[#Reportage] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page