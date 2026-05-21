Afrique du Sud : l’Ambassade du Gabon lance un appel d’urgence pour le rapatriement d’une mère et ses enfants

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À travers un communiqué officiel, le Haut-Commissariat de la République Gabonaise en Afrique du Sud vient d’alerter l’opinion publique sur la « situation délicate, subie par trois de nos compatriotes résidant à Cape Town ». Au cœur de ce drame humain, une jeune femme et ses deux enfants mineurs se retrouvent sans abri au début de l’hiver austral.

Selon le communiqué consulté par Gabon Media Time, leur quotidien a basculé à la suite d’une séparation d’une violence rare. Après plusieurs années de vie commune avec un ressortissant sud-africain, cette mère de famille, qui dépendait entièrement de son conjoint, a été chassée du domicile. Le communiqué souligne qu’elle vient de se faire congédier « de la manière la plus brusque et radicale qui soit ». Sans la moindre ressource, elle est désormais « réduite à une situation d’extrême précarité ».

Face à l’urgence, la solidarité familiale s’est immédiatement activée pour lui louer provisoirement une chambre. Toutefois, cette solution précaire ne permet pas de répondre à long terme aux réalités économiques de la métropole. La représentation diplomatique est catégorique : «au regard du coût de vie dans la ville de Cape Town, il ne fait aucun doute que la solution définitive consisterait à procéder à l’achat de trois billets d’avion pour assurer un rapatriement dans les plus brefs délais. »

Haut-Commissariat de la République Gabonaise en Afrique du Sud en appel à la solidarité

Le coût global de cette chaîne de secours est évalué à 30 000 Rands. Ce budget inclut le transfert en bus vers l’ambassade à Pretoria, la prise en charge de l’hébergement temporaire, ainsi que les billets d’avion vers Libreville.

Face à l’incapacité de la famille à assumer seule ces frais opérationnels, l’autorité diplomatique a décidé de briser les protocoles habituels. Le Chef de mission prend ainsi « l’initiative inédite d’organiser une collecte de fonds parrainée par l’Ambassade ». Un appel pressant à la communauté et aux partenaires pour arracher cette mère et ses enfants à la rue et leur permettre de regagner leur terre natale en toute dignité.