Incendie au siège de la SEEG : la vente des unités EDAN temporairement indisponible

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Un départ de feu au siège social de la Société d’énergie et d’eau du Gabon entraîne une panne technique majeure, bloquant l’achat des recharges d’électricité à travers tout le pays.

Un vent d’inquiétude a soufflé sur la capitale gabonaise suite à un sinistre survenu dans les installations centrales de l’opérateur national. L’immeuble siège de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a été le théâtre d’un incendie destructeur, provoquant d’importants dégâts matériels et perturbant gravement l’infrastructure informatique de l’entreprise.

Une panne informatique d’ampleur nationale

Les conséquences sanitaires et opérationnelles de cet incident ne se sont pas faites attendre. Dans un communiqué officiel publié d’urgence pour informer ses usagers, la compagnie annonce l’arrêt de ses prestations de rechargement prépayé. « La SEEG informe son aimable clientèle qu’un incendie est survenu ce jour dans les locaux de son immeuble siège, entraînant une perturbation technique de ses systèmes. De ce fait, les applications de vente des unités EDAN sont temporairement indisponibles sur l’ensemble du territoire national. », indique le communiqué.

Cette paralysie du système informatique impacte directement des milliers de ménages et de commerces sur l’ensemble du territoire gabonais, désormais incapables d’approvisionner leurs compteurs d’électricité.

Secours mobilisés et aucun blessé à déplorer

Malgré la gravité des dégâts visibles dans les locaux calcinés, la direction de la SEEG se veut rassurante quant au bilan humain. L’intervention rapide des forces de sécurité et des sapeurs-pompiers a permis d’éviter le pire, assurant l’évacuation des lieux en toute sécurité. « Aucune atteinte à l’intégrité physique du personnel n’est à déplorer à ce stade », précise le communiqué de la société.

Un retour à la normale activement recherché

Sur le terrain, la priorité absolue reste la maîtrise totale du sinistre et la remise en service des serveurs informatiques dans les plus brefs délais. « Les équipes techniques de la SEEG et les pompiers sont pleinement mobilisés pour circonscrire l’incident et rétablir le service dans les meilleurs délais », conclut l’entreprise.

Alors que les équipes d’intervention s’affairent sur les décombres pour sécuriser le bâtiment et réparer les liaisons réseau, les abonnés attendent avec impatience la réactivation des guichets et des applications de vente à distance.