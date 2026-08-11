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Gabon : Oligui Nguema en visite d’inspection des chantiers du Grand Libreville

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 août 2026 à 21h12min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Sur le terrain, bottes aux pieds et dossier sous le bras, le chef de l’État gabonais refuse le pilotage à distance. Ce mardi 11 août 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a mené une vaste tournée d’inspection consacrée à l’avancement des travaux routiers et à l’aménagement urbain à Libreville et Akanda. Une journée marathon dédiée au suivi direct des infrastructures et à la modernisation du cadre de vie.

D’un secteur à l’autre, le chef de l’État a passé au crible les chantiers stratégiques de la capitale. Dans le 3ᵉ arrondissement, il s’est notamment arrêté sur l’axe Akémi–Ndjogoni. Destiné à relier le carrefour Léon-Mba, Montagne Sainte, Bessieux, le Cinéma le Gabon et la Cité Émeraude, ce projet d’aménagement comprend également un plateau sportif, de l’éclairage public, des caniveaux et des espaces verts.

Le cortège présidentiel a ensuite enchaîné les étapes névralgiques : la Baie des Cochons, l’axe Pont–Rond-point d’Akébé–Cosmopark, le tronçon Peyrie–STFO, ainsi que les voies secondaires de La Campagne, Atong-Abè et Nkembo. La visite s’est poursuivie dans le 6ᵉ arrondissement, du côté de Nzeng-Ayong MCD, de Chantier Moderne et de la Cité de la Caisse, sans oublier le Pont du Camp de Gaulle, la Promenade des Anglais et le Complexe sportif.

À Akanda, la livraison symbolique du quartier Sherko

Autre moment fort de ce périple : l’ouverture officielle de la voie réhabilitée du quartier Sherko, dans la commune d’Akanda. Désormais revêtue de pavés sur 1 900 mètres linéaires, cette artère entièrement rénovée offre une nouvelle respiration aux riverains et témoigne de la volonté de désenclaver les zones résidentielles.

La mobilité et la qualité de vie au cœur des priorités

Tout au long de cette journée d’évaluation, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la rigueur d’exécution, la conformité des ouvrages et le respect des calendriers. Pour le chef de l’État, l’amélioration durable de la mobilité urbaine et la transformation du quotidien des Gabonais demeurent la boussole incontournable de l’action publique.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 août 2026 à 21h12min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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