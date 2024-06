BEPC 2024 : publication des résultats sur X-gest et Kewa ce samedi 15 juin

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué daté du 14 juin 2024 que la Direction générale des examens et concours (DGEC) du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle chargé de la Formation civique, a annoncé la publication des résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2024. Lesquels seront disponibles ce samedi 15 juin 2024 sur les plateformes X-gest et Kewa.

Débutées le 21 mai, les épreuves du Brevet d’études du premier cycle se sont achevées le 01 juin dernier. Après neuf mois de labeur, les élèves pourront enfin connaître leur sort et découvrir s’ils ont décroché leur deuxième diplôme, leur permettant ainsi d’accéder au second cycle. En effet, conformément au calendrier, les résultats seront disponibles ce samedi 15 juin dès 15h.

Publication imminente des résultats

Comme à l’accoutumé depuis quelques années, les résultats des examens sont publiés sur les plateformes numériques Xgest et Kewa. Selon les formules retenues par la DGEC, il existe deux options pour la consultation des résultats du CEP. Il est nécessaire d’aller sur le site www.xgestedu.com et de saisir le numéro du candidat. Pour ce qui est de Kewa, téléchargez l’application sur Play store, puis entrez le numéro du candidat et sa date de naissance. Un code couleur est disponible pour comprendre plus facilement les résultats. Vert c’est pour les admis, rouge pour les ajournés et bleu pour tous les candidats avant proclamation.

La session 2023 avait été jugée globalement satisfaisante par les autorités, avec une augmentation des performances de 13 % par rapport à l’année 2022. Le taux de réussite avait grimpé de 68,96 % à 81,96%, reflétant ainsi les efforts déployés par les élèves. Cette session a vu l’inscription de 34 061 candidats inscrits, soit 19 226 filles contre seulement 14 835 garçons. Gageons qu’ils maintiennent le cap donné par les 2 dernières cohortes.