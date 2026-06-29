Fly Gabon : la compagnie privilégie la sécurité et l’accompagnement des passagers

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Confrontée à une indisponibilité simultanée de trois appareils de sa flotte, Fly Gabon a connu un week-end particulièrement difficile ayant perturbé son programme de vols et affecté plusieurs centaines de passagers. Si la compagnie reconnaît les désagréments occasionnés, elle met en avant la mobilisation de ses équipes et les mesures exceptionnelles déployées pour limiter l’impact de cette situation, tout en maintenant la sécurité de ses opérations comme priorité absolue.

FLYGABON a traversé l’un des épisodes opérationnels les plus délicats depuis son lancement. Au cours du week-end, la compagnie nationale a dû faire face à une indisponibilité imprévue de trois aéronefs, dont un immobilisé à Lagos, entraînant une série de perturbations sur son réseau domestique et régional. Une situation exceptionnelle qui a affecté plusieurs centaines de voyageurs.

Consciente des difficultés rencontrées par ses passagers, la compagnie a présenté ses excuses et assuré avoir activé dès les premières heures son dispositif de gestion de crise. « Nous présentons nos plus sincères excuses à l’ensemble des passagers concernés et les remercions pour la confiance, la patience et la compréhension dont ils ont fait preuve », indique Fly Gabon dans un communiqué publié ce 29 juin.

Une cellule de crise mobilisée tout au long du week-end

Pour limiter les conséquences de ces perturbations, la compagnie affirme avoir mobilisé l’ensemble de ses équipes commerciales, techniques, opérationnelles et du service client afin de proposer des solutions adaptées aux voyageurs concernés.

Parmi les mesures mises en œuvre figurent notamment le repositionnement de 118 passagers sur des vols opérés par des compagnies partenaires, l’affrètement d’un appareil supplémentaire pour accélérer le retour progressif à la normale, ainsi que la prise en charge de 263 clients dont le voyage a dû être reporté. Hébergement, restauration, réacheminement prioritaire et gestes commerciaux ont également été proposés selon les situations.

La sécurité érigée en priorité absolue

Malgré la pression opérationnelle, Fly Gabon affirme n’avoir jamais transigé avec les exigences de sécurité. La compagnie rappelle que toutes les décisions prises au cours de ces derniers jours ont été guidées par la volonté de préserver les plus hauts standards de sécurité aérienne. « Les décisions opérationnelles prises au cours de ces derniers jours l’ont toutes été avec l’objectif constant de garantir les plus hauts standards de sécurité de nos opérations, de nos équipages et de nos passagers afin que la sécurité ne souffre d’aucun compromis », souligne la direction.

Le Marathon “10 KM POG” assuré malgré les contraintes

Dans ce contexte particulièrement tendu, Fly Gabon indique avoir maintenu l’ensemble de ses engagements envers les organisateurs et les participants du Marathon « 10 KM POG ». Grâce à la mobilisation de ses équipes, les opérations de transport liées à cet événement national ont pu être assurées, moyennant seulement quelques ajustements d’horaires.

La compagnie a également salué l’engagement de ses collaborateurs, dont le professionnalisme a permis de gérer cette situation exceptionnelle tout en accompagnant les passagers affectés par les perturbations.

Retour progressif à la normale dès le 1er juillet

Fly Gabon annonce un retour à une exploitation normale à compter du 1er juillet 2026. La compagnie réaffirme son ambition de placer la sécurité, la fiabilité de ses opérations et la qualité de l’expérience client au cœur de son développement.

Cette séquence rappelle néanmoins les défis auxquels peut être confrontée une compagnie exploitant une flotte de taille limitée, où l’immobilisation simultanée de plusieurs appareils peut rapidement affecter la continuité des opérations. Pour Fly Gabon, l’enjeu est désormais de tourner cette page en retrouvant un niveau de service conforme aux standards qu’elle s’est fixés pour accompagner le développement du transport aérien gabonais.