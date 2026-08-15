UNICEF : le suicide 2e cause de mortalité chez les adolescents de 10 à 19 ans en France

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La santé mentale ne concerne pas uniquement les adultes, les enfants et les adolescents sont eux aussi fortement touchés. Dans son rapport 2026, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) révèle qu’en France, plus de 400 adolescents meurent chaque année par suicide, faisant de celui-ci la deuxième cause de mortalité chez les 10 à 19 ans.

Le suicide constitue un véritable enjeu de santé publique à l’échelle mondiale. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne meurt par suicide toutes les 40 secondes. Face à cette réalité, l’UNICEF alerte sur la dégradation de la santé mentale des plus jeunes, qu’il attribue notamment à un accès insuffisant aux soins adaptés.

Des facteurs de risque bien identifiés

Les données de 2025 de la Haute Autorité de santé montrent que les jeunes issus de milieux défavorisés sont davantage exposés à la détresse psychologique. Elles soulignent également une meilleure identification du harcèlement scolaire comme facteur de risque. L’enquête Enabee, menée en 2022 par Santé publique France, révélait déjà que 13 % des enfants scolarisés en école élémentaire présentaient un trouble probable de santé mentale, qu’il soit émotionnel, oppositionnel ou lié à un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Pour l’UNICEF, la prévention est un levier essentiel pour améliorer la santé mentale des enfants et des adolescents. Les résultats de l’étude Enabee indiquent d’ailleurs que les enfants interrogés évaluaient leur niveau de bien-être et leur qualité de vie à 71 %. Toutefois, la stigmatisation et les préjugés continuent de freiner le recours aux soins.

L’organisation recommande ainsi de renforcer et d’adapter l’offre de prise en charge, notamment pour les enfants les plus vulnérables. Également de lutter contre la stigmatisation grâce à des campagnes de sensibilisation accessibles et inclusives, mais aussi d’investir davantage dans la prévention en développant les dispositifs de soutien à la parentalité et les actions de proximité auprès des familles.