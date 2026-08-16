Santé : fièvre, douleur au bas-ventre, convulsions, ces signes de danger de la grossesse

Ecouter l'article

Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le ministère de la santé en collaboration avec la Direction de la santé familiale appelle les femmes enceintes, leurs familles et l’ensemble de la communauté à redoubler de vigilance face aux symptômes pouvant annoncer une urgence obstétricale. En effet, une prise en charge précoce peut faire la différence entre la vie et la mort, afin de préserver la santé de la mère et de l’enfant.

Les professionnels de santé rappellent que certains signes ne doivent jamais être banalisés pendant la grossesse. Il s’agit notamment des convulsions, d’une forte fièvre avec ou sans frisson, de douleurs intenses au ventre ou au bas-ventre. A cela s’ajoute des saignements vaginaux, de la perte des eaux avant le début du travail, d’une respiration difficile, de l’absence de mouvements du fœtus, de violents maux de tête accompagnés de troubles de la vision, de vertiges ou de bourdonnements, ainsi que d’un gonflement important du visage, des doigts ou des jambes. Autant de signe qui constituent également des situations d’extrême urgence qui nécessitent une consultation immédiate dans un établissement de santé.

Chaque minute compte pour sauver deux vies

Face à l’apparition de l’un de ces symptômes, il est fortement recommandé de se rendre sans attendre dans le centre de santé le plus proche. Retarder la consultation dans l’espoir que les signes disparaissent spontanément peut entraîner de graves complications, et mettre en péril la vie de la mère et celle de son bébé.Le ministère de la santé rappelle que les consultations prénatales régulières permettent également de détecter précocement certaines anomalies et de réduire considérablement les risques liés à la grossesse et à l’accouchement.

La réduction de la mortalité maternelle et infantile repose sur l’implication de tous. De ce fait, les familles doivent soutenir les femmes enceintes en les encourageant à effectuer leurs visites prénatales et à consulter rapidement en cas d’alerte. Sensibiliser son entourage, partager les messages de prévention et reconnaître les signes de danger sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Une maternité sans risque est un objectif collectif qui passe avant tout par l’information, la prévention et un accès rapide aux soins.