Bac 2024 : publication des résultats sur X-gest et Kewa ce samedi 22 juin

C’est par le biais d’un communiqué daté du 22 juin 2024 que la Direction générale des examens et concours (DGEC) du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle chargé de la Formation civique, a annoncé la publication des résultats du baccalauréat général session 2024. Lesquels seront disponibles ce samedi 22 juin 2024 sur les plateformes X-gest et Kewa.

Débutées le mardi 11 juin, les épreuves écrites et orales du baccalauréat général se sont achevées le vendredi 21 juin dernier. Après neuf mois de labeur, les élèves pourront enfin connaître leur sort et découvrir s’ils ont décroché le saint graal des diplômes secondaires . En effet, conformément au calendrier, les résultats seront disponibles ce samedi 22 juin.

Publication imminente des résultats du bac 2024

Comme à l’accoutumée depuis quelques années, les résultats des examens sont publiés sur les plateformes numériques Xgest et Kewa. Selon les formules retenues par la DGEC, il existe deux options pour la consultation des résultats du bac. Il est nécessaire d’aller sur le site www.xgestedu.com et de saisir le numéro du candidat. Pour ce qui est de Kewa, téléchargez l’application sur Play store, puis entrez le numéro du candidat et sa date de naissance. Un code couleur est disponible pour comprendre plus facilement les résultats. Vert c’est pour les admis, orange pour les admissibles et rouge pour les ajournés et bleu pour tous les candidats avant proclamation.

Si le Certificat d’études primaires (CEP) a obtenu d’excellents résultats, soit 92,21 %, le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) a eu un moins bon rendement avec un taux de réussite en baisse de près de 20%. Les résultats de la session 2024 sont donc attendus pour évaluer l’impact des changements apportés par la gouvernance du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). La session 2023 avait enregistré un taux de réussite de plus de 80%. Gageons que les candidats de cette année maintiennent le cap.