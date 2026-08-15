Libreville : le couple présidentiel  inaugure la Cathédrale Sainte-Marie restaurée 

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Entourés d’une foule fervente, de membres du Gouvernement, du Corps diplomatique et des plus hauts dignitaires de la République, le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la Première Dame Zita Oligui Nguema ont présidé la réouverture officielle de la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption Sainte Marie. Un rendez-vous historique marquant le renouveau d’un édifice cher au cœur des Gabonais.

Souvenez-vous : il y a un an et demi, l’effondrement brutal de sa toiture contraignait le sanctuaire au silence. Après 15 mois de travaux intensifs, financés grâce à un élan de générosité collective et le soutien de multiples donateurs, la cathédrale fait enfin peau neuve. L’entreprise locale Ecowood, reconnue pour son expertise en charpentes industrielles, a relevé le défi de bâtir une structure renforcée, dotée d’un système d’aération moderne. L’intérieur rénové et les abords aménagés offrent désormais aux fidèles un cadre plus majestueux et sécurisé.

Une liturgie empreinte d’une haute valeur symbolique

Ponctuée de moments forts, la cérémonie s’est déroulée selon la plus pure tradition marqué par par une grande procession recueillie à travers les travées; le rituel solennel d’ouverture des portes; la célébration sacrée des vêpres et la bénédiction de la nef et le dévoilement de la plaque inaugurale par les autorités.

En signe de gratitude pour cet engagement d’exception, l’Archevêque métropolitain de Libreville Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba a remis au couple présidentiel les clés symboliques de l’édifice, ainsi que des médailles honorifiques.

La foi comme vecteur d’unité nationale

Au-delà de la prouesse architecturale et du retour au culte, la présence du couple présidentiel prend une dimension profondément républicaine. En franchissant le seuil de la cathédrale restaurée, Brice Clotaire et Zita Oligui Nguema réaffirment des principes fondateurs : la liberté religieuse, le vivre-ensemble et la solidarité nationale. En ce jour de fête, Notre-Dame de l’Assomption ne retrouve pas seulement ses fidèles ; elle redevient le phare de paix et de cohésion sociale au centre de la capitale.