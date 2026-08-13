Afrobarometer : 61 % des Gabonais séduits par l’influence chinoise

Ecouter l'article

Ni passé colonial partagé, ni communauté linguistique évidente, et pourtant, le constat est sans appel : au Gabon, l’Empire du Milieu séduit. D’après une étude menée par l’institut Afrobarometer auprès de 1 200 personnes, 61 % des Gabonais portent un regard favorable sur l’influence chinoise. Pékin se hisse ainsi sur la première marche du podium des puissances étrangères, distançant largement ses rivaux et confirmant sa transformation d’acteur économique en partenaire plébiscité.

Publiés récemment par le CERGEP, les résultats de l’enquête dressent une hiérarchie géopolitique inédite. Si la Chine récolte 61 % de mentions positives, elle devance nettement les États-Unis 47 % et la Russie 43 %. L’Union européenne enregistre un plus modeste 37 %, tandis que la France ferme la marche avec seulement 20 % d’opinions favorables.

Seules les institutions régionales continentales, à l’image de la CEEAC (64 %) ou de l’Union africaine (60 %), parviennent à faire jeu égal ou supérieur avec le géant asiatique.

De la présence économique à la sympathie populaire

Ce plébiscite témoigne d’une mutation profonde. Pendant des décennies, la Chine s’est ancrée dans le paysage gabonais à travers des projets très concrets : routes, édifices publics, chantiers miniers ou forestiers. Cependant, le sondage d’Afrobarometer ne mesurait pas l’impact direct de ces chantiers, mais bien la perception globale de l’influence politique et économique de chaque nation.

Les chiffres traduisent ainsi une réussite singulière : Pékin a su métamorphoser sa présence physique sur le terrain en un solide capital de sympathie. Si l’étude ne détaille pas la part exacte revenant au discours diplomatique, aux infrastructures ou au rejet des anciens partenaires, l’adhésion de la population demeure massive.

La fin d’un tête-à-tête exclusif

Faut-il pour autant y voir un basculement radical du Gabon dans le giron chinois ? Pas tout à fait. La réalité traduit plutôt une ouverture du spectre géopolitique dans l’esprit des citoyens. En témoigne la cote de popularité mesurée pour Washington ou Moscou, mais aussi le fort attachement aux intégrations africaines.

La Chine ne s’est pas substituée à l’ancienne puissance tutélaire française dans sa relation historique avec Libreville. En revanche, dans le jeu des perceptions et de la diplomatie d’influence, le paysage mental des Gabonais a définitivement évolué : Pékin y a pris une longueur d’avance déterminante.