Gabon : Oligui Nguema dote Libreville de nouvelles infrastructures de santé 

Ecouter l'article

Après l’offensive d’envergure lancée sur le chantier des voiries urbaines, les autorités gabonaises braquent désormais leurs projecteurs sur le secteur de la santé publique. Ce 12 août 2026 le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé la remise d’un lot massif d’équipements de pointe au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), couplée à l’inauguration de trois structures sanitaires modernes.

La cour du CHUL a servi de cadre à la remise officielle de cette dotation stratégique. L’établissement fait un bond technologique marquant en réceptionnant une toute nouvelle IRM, complétée par des équipements biomédicaux essentiels : défibrillateurs, seringues électriques, extracteurs d’oxygène, planchers de transfert patient et observateurs de veine.

À cette chaîne de soins repensée s’ajoute un renforcement net de la mobilité grâce à l’attribution de deux ambulances médicalisées et de deux véhicules de liaison. Un ensemble logistique pensé pour maximiser la réactivité des équipes et optimiser la prise en charge des urgences vitales.

Désengorger la capitale grâce au maillage de proximité

L’action présidentielle ne s’est pas arrêtée aux portes du CHUL. En procédant à l’inauguration de trois nouvelles structures de santé dans la commune, le chef de l’État entend rééquilibrer la carte sanitaire locale.

Désormais opérationnel, le centre de santé d’Akébé déploie une capacité d’accueil de 30 lits. De son côté, l’hôpital d’arrondissement de La Peyrie met 35 lits à disposition des riverains et intègre le Laboratoire national de santé publique. Ce maillage stratégique vise un objectif clair : rapprocher la médecine des foyers, désengorger les grands CHU et offrir des soins rapides et efficaces au cœur des quartiers.

Le Pilier 4 du projet de société en action

Ces inaugurations successives traduisent le déploiement opérationnel du projet de société présidentiel, dont le quatrième pilier fait de la décentralisation et de la modernisation de la santé une priorité nationale.

En associant livraison d’équipements lourds et ouverture d’hôpitaux de quartier, Brice Clotaire Oligui Nguema confirme sa volonté d’ancrer le Gabon dans une dynamique de santé durable, en garantissant à chaque citoyen l’accès à des infrastructures fiables et performantes.