Bwete Mombe : vers une structuration historique des praticiens au Gabon

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Un vent de rassemblement souffle sur les traditions spirituelles gabonaises. À Lambaréné, les représentants du Bwete Mombe viennent d’achever une série de concertations décisives. Selon des informations rapportées par le quotidien L’Union, ces assises visent un objectif ambitieux : jeter les bases de la toute première fédération nationale regroupant les praticiens de ce rite ancestral.

Initiées par l’organisation Y’azo Communauté avec le soutien de l’ONG Blessing of the Forest, ces rencontres se sont tenues dans le quartier Mbilandzambi, au cœur du 2ᵉ arrondissement de la commune de Lambaréné. L’événement a débuté par une veillée inaugurale empreinte de ferveur, avant de laisser place à des ateliers de réflexion consacrés à l’avenir et à la préservation de ce patrimoine culturel.

Ces travaux ont réuni des figures clés des communautés Nzimba Ovagha Nzambe de la Ngounié et Gheghogha Mombe du Moyen-Ogooué. Au centre des débats figurait une priorité absolue : préserver le Bwete Dissumba, considéré par les participants comme l’un des piliers majeurs de l’identité spirituelle et culturelle du Gabon.

Fédérer pour mieux préserver l’héritage ancestral

Jusqu’ici dispersés, les acteurs traditionnels recherchent désormais une gouvernance concertée. L’idée est de mettre en place des mécanismes solides, respectueux des rites ancestraux, afin d’assurer la transmission fidèle de ces connaissances aux générations futures.

Comme l’a souligné Tah Mombo, président de Y’azo Communauté, dans les colonnes de L’Union, cette démarche répond à une volonté de parler d’une seule voix : « Faire en sorte que les âmes s’animent et se mettent ensemble. Nous avons décidé de nous réunir en fédération. […] L’objectif est de produire la première fédération des praticiens du Bwete, un rite à part entière ».

Une étape décisive pour le patrimoine immatériel

Au terme de ces deux journées d’échanges, l’enthousiasme était palpable. Les participants ont réaffirmé leur détermination à mener à bien la création de cette structure nationale.

En se dotant d’une fédération représentative, les praticiens du Bwete Mombe entendent non seulement renforcer la solidarité entre leurs communautés, mais aussi assurer la sauvegarde et la valorisation à long terme de ce précieux patrimoine culturel immatériel gabonais.