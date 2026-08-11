Appendicite : reconnaître les signes pour une meilleure prise en charge 

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Le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) a consacré, le 21 juillet 2026, une nouvelle capsule de sensibilisation à l’appendicite. À travers cette initiative, l’établissement de santé entend informer le public sur cette affection fréquente qui constitue une urgence chirurgicale et rappeler l’importance d’une prise en charge rapide dès l’apparition des premiers symptômes.

L’appendicite correspond à une inflammation de l’appendice, un petit prolongement du côlon situé dans la partie inférieure droite de l’abdomen. La maladie se manifeste généralement par une douleur qui apparaît d’abord autour du nombril avant de se déplacer progressivement vers le bas-ventre droit. Cette douleur peut s’intensifier avec les mouvements, notamment lors de la marche ou de la toux. Des nausées, des vomissements, une perte d’appétit ou encore une légère fièvre peuvent également accompagner ces signes.

Des symptômes à ne pas négliger

Face à ces manifestations, la vigilance est de mise. Et pour cause l’appendicite peut évoluer rapidement et entraîner des complications lorsqu’elle n’est pas diagnostiquée et traitée à temps. Puisqu’en l’absence de prise en charge, l’inflammation peut provoquer une perforation de l’appendice. Le contenu infectieux peut alors se répandre dans la cavité abdominale et provoquer une péritonite, une infection grave susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient. La reconnaissance précoce des symptômes constitue donc un élément essentiel pour limiter les risques.

Le CHUL déconseille ainsi toute automédication ou l’attente d’une éventuelle amélioration spontanée en présence de douleurs abdominales persistantes ou de symptômes évocateurs. Une consultation médicale rapide permet de confirmer le diagnostic et d’orienter le patient vers le traitement adapté. Selon la situation, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer l’appendice enflammé. À travers cette campagne de sensibilisation, le Centre Hospitalier Universitaire de Libreville rappelle que la rapidité de la prise en charge joue un rôle déterminant dans l’évolution de la maladie. Face à une douleur abdominale inhabituelle et persistante, mieux vaut consulter rapidement plutôt que de prendre le risque de voir apparaître des complications.