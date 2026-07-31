Gabon : moins de 3000 élèves orientés en 6e par l’Etat dans les établissements privés

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L’orientation en classe de 6e prend une tournure nettement différente cette année au Gabon. Selon les résultats présentés mardi 28 juillet 2026 au ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, l’État orientera un peu moins de 3 000 élèves vers les établissements privés, contre 18 000 auparavant. Au total, 46 428 élèves sont concernés par cette rentrée en 6e pour le compte de l’année scolaire 2026.

Dans un contexte marqué par la volonté des autorités de mieux répartir les effectifs entre les secteurs public et privé. Sur ce volume global, 36 975 élèves intégreront les établissements publics. Plus de 9 000 rejoindront le privé, dont près de 7 000 à la demande de leurs parents, tandis qu’un peu moins de 3 000 seront orientés par l’État et pris en charge par la puissance publique, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP). « Nous avons préféré orienter les enfants dans les établissements existants. L’État ne prend en charge que ceux que nous-mêmes nous orientons », a déclaré Camélia Ntoutoume Leclercq.

Un dispositif pensé pour mettre fin aux effectifs pléthorique

Pour la ministre, cette évolution traduit la décision de privilégier les capacités d’accueil des établissements publics, indique l’AGP. Bien que d’autres fonctionneront temporairement avec des effectifs élevés en attendant l’ouverture de nouvelles infrastructures scolaires. Elle a d’ailleurs souligné que l’orientation a été pensée pour s’appuyer sur les établissements déjà existants, afin d’éviter un engorgement plus important du système. Elle a précisé que l’État ne prend en charge que les élèves qu’il oriente lui-même vers le privé, une formule qui permet de mieux encadrer la dépense publique tout en répondant aux besoins de scolarisation.

La publication des listes d’orientation n’interviendra qu’après la proclamation du deuxième tour du baccalauréat, le temps pour les équipes techniques d’achever le traitement des données. Les parents seront ensuite informés de la date exacte de mise en ligne des résultats, a assuré la ministre, qui dit vouloir garantir aux familles une information claire avant la rentrée administrative. Dans l’immédiat, cette annonce marque une étape importante dans la préparation de la rentrée en classe de 6e.