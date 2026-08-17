Gabon : infrastructures, énergie, emploi, l’ambitieuse feuille de route d’Oligui Nguema 

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À l’occasion du soixante-sixième anniversaire de la souveraineté nationale, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est adressé à la Nation dans une allocution résolument tournée vers la modernité. Rompant avec les simples cérémonies d’usage, le chef de l’État a exhorté ses compatriotes à transformer la liberté politique en une véritable autonomie économique et industrielle.

Rappelant l’acte fondateur du président Léon Mba en 1960, le chef de l’État a souligné la nécessité impérieuse de consolider les acquis de la Nation. Face aux mutations mondiales, la souveraineté ne saurait se limiter à un héritage historique : elle requiert un engagement quotidien et une diplomatie offensive au service direct des citoyens.

« L’indépendance n’est jamais définitivement acquise. Elle se protège. Elle se consolide. Elle se démontre chaque jour par la force de nos institutions, par notre capacité à décider librement (…) et à défendre, partout, les intérêts du peuple gabonais. », a martelé le chef de l’Etat. Une vision qui s’incarne par un pragmatisme assumé sur la scène internationale, privilégiant des partenariats équilibrés et refusant toute forme de dépendance subie.

Des preuves concrètes et des défis sociaux à bras-le-corps

Remplaçant les discours d’intention par des actes concrets, le président de la République met en avant la livraison d’infrastructures d’envergure, à l’instar du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, de la Cité Administrative Émeraude et des nouveaux axes routiers. Toutefois, il n’a pas éludé les difficultés du quotidien, à commencer par le réseau de distribution d’eau et d’électricité dont les fragilités pèsent lourdement sur les ménages et le tissu commercial.

Affichant une tolérance zéro face au laxisme et à l’incivisme, le chef du gouvernement exige rigueur et résultats, ouvrant également le secteur énergétique à de nouveaux partenaires stratégiques.

La jeunesse et la formation au cœur du modèle gabonais

Conscient que l’avenir repose sur le capital humain, le pouvoir place la formation professionnelle au centre de sa politique de développement. L’achèvement de l’Université Polyvalente du Cap Estérias illustre cette volonté d’offrir à la jeunesse des débouchés porteurs, notamment dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme.

« Un pays véritablement souverain est un pays qui sait décider pour lui-même, former ses enfants, produire l’énergie dont il a besoin, protéger ses ressources, construire ses infrastructures et offrir à sa jeunesse une raison de croire en l’avenir. », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema.

Inscrivant le Gabon dans une trajectoire africaine ambitieuse pour l’enseignement supérieur, le président Oligui Nguema invite les jeunes diplômés à la persévérance. Il réaffirme enfin que la refondation nationale exige discipline, travail et responsabilité collective pour hisser durablement le pays au rang des nations florissantes