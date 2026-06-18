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Transgabonais : 115 milliards FCFA pour moderniser l’artère ferroviaire du Gabon

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 11h39min
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Les agents de la Setrag à pied d'oeuvre sur le réseau ferroviaire © D.R.
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Le gouvernement gabonais engage l’un des plus importants chantiers ferroviaires de ces dernières décennies. Lors de son discours sur l’état de la Nation, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la poursuite des travaux de réhabilitation du Transgabonais grâce à un financement de 115 milliards de FCFA obtenu auprès de l’Agence française de développement (AFD). Un programme de six ans destiné à moderniser l’unique ligne ferroviaire du pays et à renforcer son rôle stratégique dans l’économie nationale.

Véritable colonne vertébrale du système de transport gabonais, le Transgabonais relie Libreville à Franceville sur près de 650 kilomètres. Chaque année, cette infrastructure assure le transport de milliers de passagers ainsi que l’acheminement de marchandises stratégiques, notamment le manganèse de Moanda, les produits forestiers et diverses marchandises destinées à l’approvisionnement du pays.

Cependant, après plusieurs décennies d’exploitation intensive, le vieillissement des infrastructures est devenu une préoccupation majeure. Dégradation de la voie, ralentissements fréquents, incidents techniques et augmentation des coûts de maintenance ont progressivement mis en évidence la nécessité d’une modernisation profonde du réseau.

Un financement historique pour sauver la voie ferrée

Face à cette situation, l’État gabonais a mobilisé un financement de 173 millions d’euros, soit environ 115 milliards de FCFA, auprès de l’Agence française de développement. Ces ressources sont destinées à financer les travaux de remise en état de la voie ferrée, considérée comme un maillon essentiel de la compétitivité économique du pays.

« L’État gabonais, dans le cadre d’un emprunt auprès de l’Agence française de développement, d’un montant de 173 millions d’euros, soit 115 milliards de FCFA, finance les travaux actuels de remise en état de notre voie ferrée », a indiqué le chef de l’État devant les parlementaires.

Un chantier prévu jusqu’en 2031

Selon les autorités, les travaux s’étaleront sur une période de six ans pour s’achever en 2031. L’objectif est de renforcer durablement la sécurité du trafic ferroviaire, d’améliorer la régularité des dessertes et d’augmenter les capacités de transport de marchandises.

Cette modernisation intervient également dans un contexte où le Gabon prépare le développement de nouveaux projets miniers de grande envergure, notamment à Belinga. L’amélioration des infrastructures ferroviaires apparaît ainsi comme une condition indispensable pour accompagner l’industrialisation et la diversification de l’économie nationale.

Vers une interconnexion régionale ?

Au-delà de la réhabilitation du Transgabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a également évoqué la nécessité d’interconnecter le réseau ferroviaire gabonais aux autres réseaux ferrés de la sous-région. Cette perspective traduit une ambition plus large : faire du Gabon un hub logistique régional capable de connecter ses infrastructures portuaires, minières et ferroviaires aux grands corridors économiques d’Afrique centrale.

Pour le gouvernement, le Transgabonais n’est donc plus seulement un moyen de transport. Il constitue désormais un outil stratégique de souveraineté économique, d’intégration régionale et de transformation structurelle de l’économie gabonaise.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 11h39min
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