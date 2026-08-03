Gabon : la logistique des chantiers du Groupe Summa confiée à AGL

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Fort de son expertise éprouvée lors des récents chantiers de la Cité de la Démocratie, Africa Global Logistics (AGL) Gabon consolide son partenariat avec le géant de la construction Summa. Le logisticien prend en charge la chaîne d’approvisionnement globale de deux nouveaux projets majeurs d’aménagement urbain.

Au Gabon, la dynamique de modernisation des infrastructures s’accélère et repose sur des partenariats industriels solides. La filiale locale d’Africa Global Logistics vient d’officialiser la reconduction de sa collaboration avec l’acteur international du BTP, le groupe Summa.

Ce nouvel accord concerne le déploiement de deux chantiers d’envergure nationale : le Gabon United Nations (GUN) et le Gabon Interchange Project (GIP). Ces opérations seront orchestrées sur le terrain par l’entité SUMMA INSAAT VE TICARET GABON SASU, créée en juin 2026 pour porter ces ambitions structurantes.

Un défi logistique de haute précision entre mer et air

Pour mener à bien ces programmes sur une période prévisionnelle de 14 mois, la fluidité de la chaîne d’approvisionnement constituera un facteur névralgique. AGL Gabon orchestrera le transit douanier, la gestion portuaire et le transport multimodal des matériaux jusqu’aux différents sites de réalisation.

Le plan de transport prévoit notamment l’acheminement de près de 1 200 conteneurs par voie maritime, complété par des rotations d’expéditions par fret aérien pour les équipements critiques. L’entreprise s’appuie sur son maillage territorial et l’expertise de ses 1 100 collaborateurs pour garantir une livraison sans rupture.

« Ces nouveaux projets témoignent de la dynamique d’investissement que connaît le Gabon. Nous sommes fiers de mettre notre expertise logistique au service de leur réussite et de contribuer à la fluidité des opérations d’importation et de livraison indispensables à leur réalisation », déclare Patrick Gerenthon, Directeur Général d’AGL Gabon.

Un ancrage socio-économique majeur pour le pays

Au-delà de la performance opérationnelle, ce partenariat réaffirme le rôle central d’AGL dans l’économie gabonaise. En maîtrisant la chaîne logistique de bout en bout, de la manutention portuaire à la commission en douane, l’entreprise contribue activement à la maîtrise des coûts d’importation et à la lutte contre la vie chère prônée par les autorités.

Engagé dans une démarche responsable, le logisticien continue d’allier soutien aux grands travaux industriels et initiatives sociétales en faveur de la jeunesse et des communautés locales.