Bac général 2026 : 23 886 nouveaux bacheliers, le casse-tête de l’orientation pour l’État

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Les résultats du baccalauréat général 2026 imposent un nouveau défi aux autorités gabonaises. Avec 23 886 admis et un taux de réussite de 85,59 %, le pays enregistre une nette progression du nombre de diplômés. Désormais, l’urgence est à leur orientation et à leur intégration réussie au sein des universités et grandes écoles.

Après la célébration des résultats vient le temps du bilan logistique : comment offrir des conditions d’études décentes à cette vague de nouveaux bacheliers ? Cette hausse historique survient dans un contexte déjà tendu pour l’enseignement supérieur public, qui fait face à des capacités d’accueil saturées, des infrastructures vétustes et un déficit chronique d’équipements.

Des ambitions ministérielles face à la réalité budgétaire

À ces défis structurels s’ajoute une contrainte financière majeure. Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 prévoit en effet une baisse du budget alloué à l’enseignement supérieur. Une coupe qui risque de freiner la modernisation des campus et l’amélioration de la vie étudiante.

Pourtant, la feuille de route ministérielle se veut ambitieuse. Lors de son passage dans l’émission « 100 jours du gouvernement » sur Gabon 1ère, le Pr Charles Edgar Mombo rappelait ses priorités : rénovation des campus, amélioration du cadre de vie et renforcement de l’insertion professionnelle. Mais sur le terrain, le fossé se creuse. À l’Université Omar Bongo (UOB), navire amiral de l’enseignement supérieur, la surfréquentation asphyxie déjà les amphithéâtres, tandis que les laboratoires peinent à s’équiper et que les logements universitaires restent largement insuffisants.

Un effet de saturation déjà éprouvé dans le secondaire

Ce goulot d’étranglement rappelle la gestion récente du niveau secondaire. En juillet dernier, la Commission nationale d’orientation en 6ᵉ avait choisi de restreindre massivement les affectations vers le privé : moins de 3 000 élèves y ont été envoyés, contre 18 000 prévus initialement.

La ministre d’État chargée de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, avait justifié ce choix par une volonté de prioriser le réseau public : « Nous avons pensé à orienter d’abord les enfants dans les établissements existants. Les effectifs par classe seront donc plus importants durant le premier trimestre, avant une réorientation vers les nouvelles infrastructures attendues d’ici la fin de l’année. »

Le défi de la qualité de formation

Si cette stratégie vise à rationaliser les dépenses de l’État et des ménages, elle accentue mécaniquement la pression sur les infrastructures publiques. Appliquée à l’enseignement supérieur, cette logique de flux trouve rapidement ses limites. Avec une promotion record et des ressources restreintes, l’État se retrouve au pied du mur. L’enjeu dépasse la simple affectation administrative : il s’agit de garantir une formation de qualité. Sans investissements à la hauteur de cette poussée démographique, l’orientation de la promotion 2026 risque de se transformer en un complexe équation sans solution.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire