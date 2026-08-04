Gabon : Le FMI alerte sur l’envolée de la dette à 94% du PIB d’ici 2027

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Alors que la majorité des économies de la sous-région parviennent progressivement à juguler leur niveau d’endettement, le Gabon s’engage sur une trajectoire diamétralement opposée. Selon les récentes révélations du média Direct Infos Gabon, basées sur les dernières projections d’avril 2026 du Fonds Monétaire International (FMI), les finances publiques du pays traversent une zone de turbulences majeures, marquée par une envolée fulgurante de la dette.

Estimée à 8 780 milliards de FCFA à la fin décembre 2025, la dette publique gabonaise devrait bondir de 70,9 % du PIB en 2026 pour atteindre le seuil critique de 94,3 % à l’horizon 2027. Cette hausse vertigineuse de plus de 23 points en seulement trois ans figure parmi les progressions les plus rapides d’Afrique subsaharienne.

Ce dérapage contraste vivement avec la dynamique observée sur le reste du continent. En effet, l’endettement médian en Afrique subsaharienne est repassé de 57,2 % à 53,1 % du PIB entre 2024 et 2025, porté par une croissance plus soutenue et des réformes structurelles fructueuses. Des nations comme l’Éthiopie, le Ghana ou la Zambie ont notamment réussi à assainir leurs comptes publics, démontrant qu’une consolidation reste possible dans le contexte économique actuel.

L’engrenage dangereux des déficits récurrents

Au cœur de cette vulnérabilité se trouve un déficit budgétaire qui ne cesse de s’allonger. Passé de -3,3 % du PIB en 2024 à -8,5 % en 2025, il pourrait s’enfoncer jusqu’à -11,2 % en 2027 si aucune mesure rectificative n’est adoptée. Cette spirale haussière sera inexorablement alimentée par l’alourdissement de la charge des intérêts, réduisant d’autant les marges de manœuvre du gouvernement pour ses investissements prioritaires.

Face à ce constat alarmant, l’institution de Washington classe désormais le Gabon parmi les États devant accomplir un effort de redressement budgétaire d’envergure.

Les avertissements et conseils du FMI

Pour enrayer cette dynamique périlleuse, le FMI formule des recommandations explicites. L’institution invite instamment les autorités gabonaise à mettre à profit toute recette exceptionnelle afin de reconstituer des réserves de sécurité. Elle met également en garde contre la tentation des dépenses procycliques et incontrôlées, extrêmement difficiles à résorber une fois engagées.

Sans un virage politique ferme et rapide pour stabiliser les finances publiques, le Gabon s’expose à réintégrer le cercle restreint des pays subsahariens cumulant de multiples fragilités structurelles. Privé de matelas financier, le pays se retrouverait alors sans défense face au moindre choc économique futur.