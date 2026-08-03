KIMBA Connect : une vision séduisante mise à rude épreuve sur le terrain

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Portée par le ministère de l’Économie numérique, l’initiative KIMBA Connect ambitionnait de sceller une alliance solide entre grands donneurs d’ordres et jeunes pousses locales. Lancée officiellement mi-juillet à Libreville par le ministre Mark-Alexandre Doumba, la plateforme promettait d’ouvrir la commande privée aux startups du pays. Si la vision fait l’unanimité au sein de l’écosystème numérique, son déploiement opérationnel suscite aujourd’hui de vives inquiétudes.

Sur le terrain, la concrétisation des promesses s’est rapidement heurtée à une gestion chaotique. Une cinquantaine d’acteurs de la tech gabonaise dénoncent des délais étouffants et un manque de préparation manifeste. Entre des séances d’information calées au dernier moment, des convocations envoyées la veille des passages et des cahiers des charges dépouillés de détails techniques cruciaux, les candidats ont dû composer avec l’urgence.

Lors des journées de pitch tenues fin juillet, les disparités ont sauté aux yeux. Les temps de parole oscillaient de 5 à 20 minutes selon les salles, tandis que certains jurys semblaient découvrir les dossiers sur l’instant. Un déroulement qui s’est davantage apparenté à un hackathon improvisé qu’à une rigoureuse sélection d’affaires, en dépit de quelques exceptions notables comme les défis portés par la SETRAG ou Moov Africa.

La goutte d’eau : une équité remise en cause

L’annonce en ce début du mois d’août d’une session de « rattrapage » a fini par mettre le feu aux poudres. Organiser une seconde présélection express pour les absents du premier tour a suscité un rejet unanime des entreprises déjà évaluées.

Pour ces dernières, accorder du temps de préparation supplémentaire aux retardataires rompt le principe d’équité après les efforts logistiques et financiers fournis par les premiers candidats.

Ajuster le tir pour bâtir l’avenir

Loin d’un rejet du projet, l’écosystème réclame un ajustement tiré par le dialogue. Les startups appellent les autorités à structurer des processus respectueux de la réalité des entreprises : cahiers des charges étoffés, temps d’audition harmonisés et communication anticipée. À la veille de la grande finale, le message est limpide : l’ambition politique est partagée, mais son exécution doit d’urgence monter en exigence pour transformer l’essai.