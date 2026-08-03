Gabon : l’âge d’accès à la Fonction publique rehaussé de 35 à 40 ans

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En portant l’âge limite d’accès à la fonction publique de 35 à 40 ans, le Gouvernement franchit une étape clé dans sa volonté de dépoussiérer l’administration. Ce vendredi 31 juillet 2026, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé une séance de travail au ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités. Une rencontre d’évaluation menée aux côtés de la ministre Laurence Ndong, venue détailler les contours d’un statut général repensé pour attirer de nouvelles compétences.

Ce recul de la limite d’âge répond à une attente forte des usagers et s’inscrit dans une restructuration globale du recrutement. L’objectif est clair : élargir le bassin de candidatures tout en professionnalisant l’accès aux charges publiques, principalement à travers des concours organisés par les écoles nationales.

Devant les équipes gouvernementales, la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités Laurence Ndong a rappelé la portée de ces arbitrages. « Nous avons rehaussé l’âge d’accès à la fonction publique, cet âge passe de 35 à 40 ans. Et le système d’évaluation tel que pensé est à ce stade adopté par l’ensemble des administrations qui ont travaillé sur le texte. Soit 29 administrations, 110 experts qui ont regardé ces deux propositions de texte, article par article et sont tous tombés d’accord sur le fait que l’avancement, le déroulement de la carrière doit être récompensé par l’effort. », a-t-elle indiqué.

Du recrutement à la carrière : la fin de l’avancement à l’ancienneté

Ouvrir les portes de l’administration jusqu’à 40 ans s’accompagne d’une exigence accrue une fois le poste intégré. Le système d’avancement automatique, jugé dépassé, s’efface au profit d’un mécanisme axé sur la performance professionnelle, l’éthique et la ponctualité.

Une évolution indispensable selon la ministre, qui s’appuie sur une analyse internationale rigoureuse : « Une étude comparée des statuts de la fonction publique sur 20 pays et 4 continents montre que l’avancement automatique n’existe nulle part : parce qu’il est inéquitable. »

Pour évaluer équitablement ces recrues, un système innovant à plusieurs niveaux sera instauré, impliquant l’auto-évaluation de l’agent, le regard de sa hiérarchie et la satisfaction des usagers.

« L’agent public va s’auto-évaluer, les usagers du service public vont évaluer ce qui rend ce service public, il y aura deux commissions ministérielles qui vont recueillir les évaluations. Les agents publics vont également évaluer leur chef de service, directeurs généraux, car tout le monde doit s’améliorer, tout en ayant le résultat de son évaluation », a précisé la ministre.

Une modernisation en phase avec la Ve République

Soutenant cette impulsion, le vice-président du Gouvernement, coordinateur de l’action gouvernementale, a rappelé l’urgence d’aligner la gestion des ressources humaines sur la trajectoire portée par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema :

« C’est une réforme attendue, on ne peut pas amorcer la Cinquième République avec les instruments de la Quatrième République et des pratiques qui ne correspondent plus aux objectifs du Chef de l’État. »

En révisant l’âge d’accès et les règles de carrière, l’État gabonais concrétise les orientations des piliers 4 et 6 du projet de société présidentiel : bâtir une fonction publique plus inclusive, plus juste et résolument performante.