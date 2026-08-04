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Fondation Horizons Nouveaux : la salle Snoezelen, une oasis pour les enfants

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 4 août 2026 à 12h04min
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Une vue de la salle Snoezelen de la Fondation Horizons Nouveaux © D.R.
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La Fondation Horizons Nouveaux a procédé à l’inauguration de sa salle Snoezelen. Un espace aménagé grâce à un appui financier de l’Ambassade de France, dédiée à la stimulation multisensorielle, qui s’impose comme une réponse adaptée aux besoins d’apaisement et d’épanouissement des jeunes porteurs de déficience intellectuelle ou de troubles associés.

Véritable outil social, la Fondation Horizons Nouveaux poursuit allègrement son accompagnement spécialisé et de l’inclusion sociale des jeunes en difficulté spécifique avec sa salle Snoezelen. Pensée comme un havre de quiétude face aux altérations comportementales qu’engendrent parfois certaines pathologies, cet espace repose sur la sollicitation harmonieuse de l’ensemble des sens : l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût. 

La salle Snoezelen un outil adapté aux besoins spécifiques !

Dans un environnement tamisé et hautement équipé, les interactions sensorielles permettent de réguler le tonus émotionnel, de restaurer un climat de confiance et de stimuler les facultés cognitives des usagers. Afin de garantir un suivi psycho-éducatif rigoureux, 5 éducateurs spécialisés, formés à cette méthode, orchestrent des séances individuelles sur mesure. 

Il est à noter qu’à ce jour, ce sont plus de 50 enfants qui bénéficient déjà de cet accompagnement sur une base régulière. Les retours cliniques et observations de terrain témoignent d’ailleurs de progrès tangibles. Il s’agit entre autres de la baisse du niveau de stress, l’apaisement durable, l’amélioration de la fixation attentionnelle ainsi qu’une dynamique d’autonomisation perceptible au quotidien. 

Par ailleurs, satisfaite de ce déploiement, la Fondation Horizons Nouveaux entreprend de renforcer l’impact de ce plateau technique. Ainsi donc, le dispositif sera très prochainement élargi aux enfants atteints de déficience visuelle. Une démarche qui va asseoir la vocation inclusive de ladite structure et son engagement indéfectible en faveur du bien-être des personnes en situation de handicap. Qu’est-ce que vous attendez pour expérimenter le meilleur pour vos enfants ?

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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