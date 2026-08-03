Réforme de la Fonction publique : vers une système d’évaluation par les usagers 

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Fini l’avancement quasi automatique à l’ancienneté, jugé inique et obsolète. Le vendredi 31 juillet 2026, la réunion de travail présidée par le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a mis en lumière un virage décisif pour l’administration gabonaise à travers la culture du résultat. Aux côtés de la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, Laurence Ndong, l’accent a été mis sur la transformation du statut général des fonctionnaires pour conditionner l’évolution de carrière au mérite et à la performance réelle.

La grande nouveauté de ce cadre réside dans la refonte complète du barème d’évaluation des agents publics. Là où le parcours professionnel suivait autrefois une trajectoire linéaire liée à la maturité de service, le nouveau dispositif récompensera désormais l’effort collectif et individuel.

La ponctualité, l’assiduité, ainsi que le respect strict de la déontologie composeront la grille d’analyse, mais c’est surtout le mode de notation qui crée la rupture. Pour mesurer l’efficacité de chaque agent, l’administration mise sur une évaluation croisée à plusieurs niveaux notamment l’auto-évaluation de l’agent public sur ses propres objectifs; la notation hiérarchique traditionnelle par la direction.

Le nouveau texte devrait prévoir également l’évaluation du responsable par ses propres collaborateurs, instaurant une exigence partagée d’amélioration continue et le retour direct des usagers du service public, désormais placés au centre de la mesure de performance.

Instaurer l’équité pour bâtir l’administration de demain

S’appuyant sur une étude comparative menée auprès de 20 pays sur 4 continents, Laurence Ndong rappelle qu’aucune administration moderne ne s’appuie plus sur un système de promotion mécanique. Le texte, élaboré par 110 experts issus de 29 administrations, vise à rétablir une équité fondamentale : valoriser ceux qui s’investissent et encourager la montée en compétences globale de la machine administrative.

Ce chantier d’envergure, soutenu par le coordinateur de l’action gouvernementale, préfigure la transition vers les ambitions fixées par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. En brisant les vieilles habitudes bureaucratiques, la modernisation de la fonction publique vise ainsi à faire de la transparence et du mérite le moteur principal du service rendu aux citoyens.