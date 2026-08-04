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Port-Gentil : des pipelines pétroliers mis à nu par le prélèvement illégale de sable au quartier Orety

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 août 2026 à 17h03min
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Un constat amer et inquiétant s’impose dans la capitale économique. Au cœur du troisième arrondissement de la commune de Port-Gentil, plus précisément dans le quartier Orety, des pratiques inciviques répétées menacent gravement des infrastructures industrielles critiques. Selon les informations rapportées par Ogooué Maritime Infos (OMI), plusieurs résidents prélèvent quotidiennement du sable à des fins personnelles directement au-dessus des canalisations pétrolières.

Ces pipelines, enfouis dans le sol pour acheminer le pétrole brut vers les usines de traitement, se retrouvent aujourd’hui à découvert. La couche de sable qui les recouvrait jouait pourtant un rôle protecteur essentiel, non seulement pour préserver les tuyaux des altérations extérieures, mais également pour sécuriser l’écosystème environnant et les riverains.

En dénudant ces conduites majeures, ces actes inconsidérés créent une vulnérabilité extrême. Le risque de fissuration ou de rupture accidentelle fait planer la menace d’un incident industriel ou d’une fuite de carburant aux conséquences dramatiques.

L’incompréhension et l’alerte des autorités locales

Face à cette situation, l’inquiétude grandit chez les représentants locaux. Sten Augustin Doupassou, chef du quartier Orety, ne cache pas son désarroi devant ce qu’il qualifie de véritable « inconscience ». « Quand les populations vont creuser autour pour dénuder les pipes, c’est une très mauvaise chose. C’est comme s’ils sciaient la branche sur laquelle ils sont assis, parce que c’est un danger permanent. […] Les chefs que nous sommes, nous n’encourageons pas cela. », a-t-il confié à OMI. 

Le chef de quartier pointe du doigt la recherche de facilité de certains habitants qui préfèrent prélever le sable immédiatement accessible, ignorant les conséquences de leurs actes. Il rappelle par ailleurs que l’incertitude persiste quant à l’activité exacte de ces lignes : que le fioul y circule actuellement ou non, le risque demeure inacceptable.

Appel à une réaction urgente des opérateurs

Le sable retiré n’a pas été placé là par hasard ; il constitue un bouclier indispensable. Mettre à nu ces installations revient à s’exposer sciemment à des périls majeurs.

Au-delà de la sensibilisation des riverains, des mesures concrètes sont désormais attendues. Les entreprises propriétaires de ces canalisations sont appelées à intervenir rapidement pour sécuriser les sites affectés. L’enjeu dépasse le cadre du simple quartier : une fuite majeure impacterait la sécurité des populations, l’économie locale de Port-Gentil et, par ricochet, l’économie nationale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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