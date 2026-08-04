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Libreville : l’IFSE met sur le marché la promotion 2025 de 102 diplômés en santé !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 4 août 2026 à 20h40min
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L’Institut de formation en santé Elyana (IFSE) a dévoilé sa promotion 2025 de jeunes diplômés le lundi 03 août 2026 à Libreville. Pour cette année, c’est le Pr.Elsa Joséphine Nkana Ayo épouse Bivigou, ministre de la santé, qui en est la marraine. La cérémonie, qui a réuni parents, corps professoral et personnalités publiques a récompensé 102 jeunes en Licence en maïeutique, sciences infirmières et en biologie médicale. 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la promotion Elsa Joséphine Nkana Ayo épouse Bivigou a été récompensée pour son parcours universitaire empreint de défi. « Cette cérémonie marque l’aboutissement de plusieurs années de travail et de persévérance.Vous recevez un diplôme mais surtout une responsabilité. N’oubliez pas que chaque patient est surtout une vie humaine.N’oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de l’IFSE », a déclaré, Guy Stéphane Padzys, Directeur général de l’IFSE. Prenant la parole, Natacha Boumas, fondatrice de l’établissement n’a pas manqué de remercier le personnel administratif, professoral et les partenaires de cette cuvée.

Une réponse croissante aux besoins de personnel de santé spécialisé 

La promotion 2025 comporte la 4e cuvée des licence en sciences infirmières et maïeutique et la 2e promotion de licence en biologie médicale.Avec un sentiment de devoir accompli, la fondatrice a surtout encouragé les nouveaux diplômés à un travail de qualité. «En quittant cet institut, vous allez entrer dans un monde complexe et en perpétuel changement. Mais vous êtes armés de compétences, de connaissances et d’une détermination sans faille. Continuez à apprendre, à vous perfectionner, mais surtout continuez à soigner avec votre cœur », a souligné le Pr. Natacha Boumas. Dans la même veine, le Pr. Elsa Nkana Ayo épouse Bivigou, a dans son rôle de marraine de la promotion 2025, rappeler le devoir de ses filleuls. 

« Vous voilà désormais infirmiers, sages-femmes, biologistes médicaux. Vous êtes donc les acteurs essentiels de notre système de santé. Vous avez en commun la vocation de soigner, d’écouter, d’accompagner », a-t-elle insisté. Entre chants, danse, remerciements, remise de parchemins, les promus ont prêté serment et juré de faire preuve de professionnalisme et d’humanisme dans l’exercice de leurs fonctions. Notons que la promotion Elsa Nkana Ayo épouse Biviou comporte 102 diplômés dont 38 maïeuticiens, 45 infirmiers et 19 techniciens de biologie médicale. L’année prochaine ouvrira les portes à de nouvelles filières seront disponibles, dont la licence en imagerie médicale, et huits masters spécialisés dans des domaines tels que la néphrologie et dialyse, infirmier de bloc opératoire, ou encore puériculture. 

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