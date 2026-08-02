Gabon : circulation interrompue entre les Affaires étrangères, Jeanne Ebori et la Descente Louis dans la nuit du 2 au 3 août

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Les Forces de Police Nationale annoncent une interruption temporaire de la circulation sur les axes Affaires étrangères–Jeanne Ebori et Descente Louis–Affaires étrangères, dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 août 2026. Cette restriction est liée à des travaux de réalisation d’une tranchée destinée au dévoiement du câble SAT3. Les automobilistes sont invités à emprunter les itinéraires de déviation prévus à cet effet.

Les automobilistes qui prévoient de circuler dans cette partie de Libreville devront prendre leurs dispositions. Dans un communiqué rendu public, les Forces de Police Nationale informent les usagers d’une fermeture temporaire de deux axes routiers durant la nuit du dimanche 2 au lundi 3 août 2026.

Cette mesure intervient afin de permettre l’exécution de travaux techniques portant sur la « réalisation d’une tranchée pour le dévoiement du câble SAT3 ». Une opération qui nécessitera donc la neutralisation provisoire de la circulation dans le périmètre concerné.

Deux axes temporairement fermés à la circulation

Selon les Forces de Police Nationale, les restrictions concerneront précisément les axes Affaires étrangères–Jeanne Ebori et Descente Louis–Affaires étrangères.

La durée exacte de l’interruption n’a pas été précisée. Le communiqué indique toutefois que les mesures de déviation resteront en vigueur « pendant toute la durée des travaux et jusqu’au rétablissement normal de la circulation ».

Les automobilistes et autres usagers devront ainsi se conformer aux itinéraires alternatifs qui seront mis en place afin de contourner la zone concernée. Une organisation destinée à permettre la poursuite des déplacements tout en sécurisant le périmètre du chantier.

Les automobilistes appelés à anticiper leurs déplacements

Cette interruption, même programmée durant la nuit, pourrait entraîner des perturbations ponctuelles sur les voies adjacentes, particulièrement au moment de la mise en place des déviations. Les conducteurs sont donc invités à anticiper leurs trajets et, lorsque cela est possible, à éviter le secteur pendant la durée de l’intervention.

Les Forces de Police Nationale appellent également à la prudence et au respect strict des instructions données sur place. « Les Forces de Police Nationale remercient les populations pour leur compréhension et les invitent à faire preuve de prudence, tout en se conformant aux consignes des agents de police déployés sur le terrain », souligne le communiqué.

Des agents déployés pour encadrer les déviations

La présence annoncée des agents de police devra notamment permettre d’orienter les automobilistes, de sécuriser les abords du chantier et de limiter les difficultés de circulation susceptibles de résulter de cette fermeture temporaire.

Pour les usagers, l’enjeu sera donc de respecter les déviations et la signalisation temporaire jusqu’à la réouverture complète des axes. Les autorités n’ayant pas communiqué d’horaire précis de fin des travaux, la circulation normale devrait être rétablie une fois l’intervention technique achevée.