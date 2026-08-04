Accès à l’électricité : le Gabon leader en Afrique centrale avec un taux de 92,7 %

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Face aux défis majeurs de la transition énergétique sous-régionale, le Gabon tire son épingle du jeu. Malgré l’instabilité récurrente qui fragilise le réseau de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), le pays affiche en 2026 un taux d’accès à l’électricité exceptionnel de 92,7 %, grimpant même à 97,7 % en milieu urbain. Une performance saluée dans le dernier Pacte National de l’Énergie, qui positionne fermement Libreville parmi les élèves les plus avancés du continent.

L’autre réussite marquante concerne la démocratisation de la cuisson propre, désormais adoptée par 91 % des foyers gabonais. Ce saut qualitatif découle directement d’une politique incitative de subvention du gaz domestique engagée par les pouvoirs publics dans les grandes agglomérations.

En baissant de plus de 17 % le prix de la bouteille de butane, l’État a grandement soulagé le pouvoir d’achat des ménages tout en freinant le recours au charbon et au bois de chauffe, préservant ainsi le couvert forestier national.

Cap sur 2030 : régulariser et étendre le réseau

Loin de se contenter de ces acquis, l’exécutif fixe déjà le cap pour la fin de la décennie. Les autorités visent désormais la barre des 95 % d’accès global à l’électricité et 99 % pour la cuisson propre d’ici 2030.

Pour convertir cette ambition en réalité, la stratégie repose sur un axe structurant : la régularisation et l’intégration au réseau de près de 500 000 usagers non comptabilisés à ce jour. Parallèlement, des projets d’extension des lignes de distribution et de déploiement de solutions hors réseau dans les zones rurales isolées permettront de résorber les poches de précarité énergétique résiduelles.

Garantir une énergie sobre et abordable pour tous

En plaçant l’équité sociale et l’exigence environnementale au cœur de sa feuille de route, le Gabon confirme son ambition d’offrir à chaque citoyen une énergie fiable, accessible et moderne. Plus qu’une réussite technique, il s’agit d’un levier d’attractivité et de cohésion sociale qui conforte le statut de pionnier du pays au sein de l’espace sous-régional.