Derniers articlesECONOMIE

Accès à l’électricité : le Gabon leader en Afrique centrale avec un taux de 92,7 %

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 août 2026 à 10h24min
1 576 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Les techniciens SEEG sur le réseau de distribution d’électricité © D.R.
Ecouter l'article

Face aux défis majeurs de la transition énergétique sous-régionale, le Gabon tire son épingle du jeu. Malgré l’instabilité récurrente qui fragilise le réseau de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), le pays affiche en 2026 un taux d’accès à l’électricité exceptionnel de 92,7 %, grimpant même à 97,7 % en milieu urbain. Une performance saluée dans le dernier Pacte National de l’Énergie, qui positionne fermement Libreville parmi les élèves les plus avancés du continent.

L’autre réussite marquante concerne la démocratisation de la cuisson propre, désormais adoptée par 91 % des foyers gabonais. Ce saut qualitatif découle directement d’une politique incitative de subvention du gaz domestique engagée par les pouvoirs publics dans les grandes agglomérations.

En baissant de plus de 17 % le prix de la bouteille de butane, l’État a grandement soulagé le pouvoir d’achat des ménages tout en freinant le recours au charbon et au bois de chauffe, préservant ainsi le couvert forestier national.

Cap sur 2030 : régulariser et étendre le réseau

Loin de se contenter de ces acquis, l’exécutif fixe déjà le cap pour la fin de la décennie. Les autorités visent désormais la barre des 95 % d’accès global à l’électricité et 99 % pour la cuisson propre d’ici 2030.

Pour convertir cette ambition en réalité, la stratégie repose sur un axe structurant : la régularisation et l’intégration au réseau de près de 500 000 usagers non comptabilisés à ce jour. Parallèlement, des projets d’extension des lignes de distribution et de déploiement de solutions hors réseau dans les zones rurales isolées permettront de résorber les poches de précarité énergétique résiduelles.

Garantir une énergie sobre et abordable pour tous

En plaçant l’équité sociale et l’exigence environnementale au cœur de sa feuille de route, le Gabon confirme son ambition d’offrir à chaque citoyen une énergie fiable, accessible et moderne. Plus qu’une réussite technique, il s’agit d’un levier d’attractivité et de cohésion sociale qui conforte le statut de pionnier du pays au sein de l’espace sous-régional.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 août 2026 à 10h24min
1 576 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : déjà plus de 12 443 décès enregistrés depuis janvier 2026 !

4 août 2026 à 12h20min

Fondation Horizons Nouveaux : la salle Snoezelen, une oasis pour les enfants

4 août 2026 à 12h04min

Valery Ondo : « le Gabon n’a pas les ressources pour se qualifier au mondial 2030 »

4 août 2026 à 11h24min

Gabon : le gouvernement s’associe au CGI pour la mise en place de la plateforme «administration.ga» 

4 août 2026 à 9h57min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page