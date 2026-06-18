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Journée de l’Enfant Africain : journée portes ouvertes au ministère de la justice !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 11h43min
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Le Dr. Augustin Emane avec des enfants lors de la Journée de l'enfant africain © D.R.
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À l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain, célébrée ce mardi 16 juin 2026, le ministère de la Justice la sur le thème « L’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous les enfants ». Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains, Augustin Emane, a exceptionnellement ouvert les portes de son département à la jeune génération.

Samirah, Ronstand, Esther, Eric et Marc Françoise, des jeunes compatriotes âgés de 9 à 14 ans, ont été les invités de marque du cabinet ministériel par Edna Paola Biyogou Epouse Minko, Directeur Général des Droits de l’Homme. Après la lecture d’un mot de remerciement par leur représentant, un échange enrichissant s’est noué avec le Ministre de tutelle. Accès à l’eau potable, l’éducation, la formation et le rôle de la société dans la préservation des droits de l’enfant, tous ces sujets ont été abordés dans une atmosphère cordiale.

Augustin Emane devise sur l’avenir du Gabon !

La journée portes ouvertes s’est poursuivie par une immersion dans les rouages de l’administration. À ce propos, les convives ont tour à tour visité la galerie de photos des anciens ministres. Par la suite,  ces derniers ont été reçus par les responsables des directions générales des affaires civiles et des affaires pénales. Les directeurs généraux ont pris le temps d’édifier ce jeune public sur la mise en œuvre des politiques publiques de l’État.

Ces moments, qualifiés d’« extraordinaires » par les enfants, ont suscité le désir de poursuivre des études de droit pour intégrer, plus tard, le corps judiciaire. Un enthousiasme salué par le Ministre de la Justice, qui s’est adressé à l’ensemble des enfants. « Travaillez davantage à l’école pour réaliser vos rêves les plus chers. », a indiqué le Dr. Augustin Emane. Cette commémoration inédite s’est clôturée autour d’un déjeuner offert par le Garde des Sceaux.

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Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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