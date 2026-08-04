Gabon : déjà plus de 12 443 décès enregistrés depuis janvier 2026 !

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L’année 2026 est vraisemblablement une période de croissance démographique pour le Gabon qui a enfin franchi la barre symbolique des 2,5 millions d’habitants. Cependant, les données démographiques arrêtées au mois de juillet 2026 révèlent que malgré cette expansion globale portée par la natalité, le pays enregistre un indicateur de mortalité marquant avec plus de 12 400 disparitions répertoriées en sept mois, rapporte le très sérieux Countrymeters.

Si le Gabon compte désormais 2 543 553 habitants, avec une répartition relativement équilibrée entre la population masculine qui représente 50,2 % et la population féminine qui elle représente 49,8 % de la population totale. Cette dynamique démographique emporte malheureusement une évolution de la mortalité qui retient l’attention. Puisque de janvier et juillet 2026, 12 443 décès ont été officiellement comptabilisés sur le territoire.

Attention, le Gabonais est trop vulnérable !

À l’échelle journalière, ce chiffre veut simplement dire qu’au Gabon a une moyenne de 52 disparitions par jour. Ce volume d’attrition met inéluctablement en exergue l’ampleur des défis sanitaires et de prise en charge médicale auxquels fait face le pays. Néanmoins, le solde démographique demeure nettement positif. Sur la même période, le Gabon a enregistré 42 623 naissances soit environ 179 nouveau-nés chaque jour. Complétée par un apport migratoire net de 843 personnes depuis janvier avec 4 migrants par jour.

Cette dynamique génère un accroissement naturel global de 31 024 habitants en sept mois, représentant un gain moyen de 130 individus par jour. Si l’élan vital de la nation permet d’absorber l’impact de ces pertes, dépasser la barre des 12 000 décès en l’espace de sept mois pose un jalon important pour l’évaluation des politiques de santé publique et de prévention à travers le pays. Vivement que les autorités publiques compétentes se mettent au travail pour inverser la tendance tant qu’il est encore temps.