Transgabonais : évaluation des réalisations financées depuis 2016

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Dans le cadre d’une mission de supervision des travaux de réhabilitation du Transgabonais, l’Agence française de développement (AFD), la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) et l’Union européenne ont organisé, ce vendredi 22 mai 2026, un atelier d’évaluation consacré à l’état d’avancement des projets financés depuis 2016. Il était question de faire le point sur les réalisations enregistrées, l’exécution financière des projets ainsi que les difficultés rencontrées sur certains chantiers.

Lors de la présentation du bilan des travaux, le directeur général de la Setrag, Christian Magni, a rappelé que le programme de remise à niveau du chemin de fer repose sur deux financements distincts. Notamment un financement privé porté notamment par la SFI et Proparco et un financement public de l’État gabonais soutenu par l’AFD. « Il s’agissait aujourd’hui de faire un point d’étape de ce financement, à la fois sur les réalisations physiques des actions, le point financier, mais aussi de regarder ensemble les contraintes qui ont empêché certains projets d’aboutir », a-t-il expliqué.

Des avancées significatives sur le réseau ferroviaire

Selon Christian Magni, les travaux ont permis le renouvellement de 414 kilomètres de traverses sur les 648 kilomètres que compte la voie ferrée. À cela s’ajoute la pose de 165 kilomètres de rails de type 60 kilos, mieux adaptés au tonnage transporté. Le financement appuyé par l’AFD a également permis de traiter 40 kilomètres de zones instables sur les 150 kilomètres identifiés comme particulièrement sensibles aux déraillements.

A cela s’ajoutent la réception de la gare de Lastourville, la construction de 46 logements pour le personnel à Lastourville et Franceville ainsi que les travaux en cours sur la gare de Moanda. Soulignant que près de 80 % des projets engagés ont déjà été réceptionnés. « Il reste environ 20 % des projets qui ont connu des retards et qui font aujourd’hui l’objet d’une analyse afin d’identifier les solutions pour les prochaines étapes », a-t-il précisé.

De nouveaux financements pour poursuivre la modernisation

Pour sa part le responsable d’équipe projet au sein de la division Mobilité et Transport de l’AFD, Adam Hayache a rappelé que l’institution accompagne l’État gabonais depuis 2016 à travers un financement de 93 millions d’euros destiné à répondre aux besoins les plus urgents de réhabilitation du Transgabonais. Non sans manquer de souligner que « Les travaux se poursuivent encore aujourd’hui et les besoins restent très importants », a-t-il souligné.

Face à ces besoins, l’AFD et l’Union européenne ont mobilisé de nouveaux financements signés en 2025, à savoir un prêt supplémentaire de 173 millions d’euros et une subvention européenne de 30 millions d’euros. Ces fonds permettront notamment de poursuivre les travaux de modernisation du réseau ferroviaire et d’acquérir une nouvelle rame voyageurs médicalisée.

Par ailleurs, le chef d’équipe coopération à la délégation de l’Union européenne au Gabon, Luca Rondi, a indiqué que la contribution européenne de 30 millions d’euros s’inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway. « Ce projet Il vise à améliorer l’efficacité du chemin de fer tout en générant des impacts économiques et sociaux importants pour les populations », a-t-il déclaré. À travers cette mission de supervision, les différents partenaires ont ainsi réaffirmé leur engagement à poursuivre la modernisation et la sécurisation du Transgabonais, considéré comme un maillon essentiel du développement économique et de la mobilité au Gabon.