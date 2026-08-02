Gabon : la masse salariale de l’Assemblée nationale en baisse de 16,9 % en 2026

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Sur le papier, le Palais Léon Mba s’impose comme l’élève modèle que le gouvernement aimeraient voir cité en exemple dans l’ensemble des administrations. Les données budgétaires révèlent en effet une trajectoire descendante remarquable : entre 2025 et 2026, ses effectifs sont passés de 439 à 421 agents. Plus spectaculaire encore, la masse salariale a suivi la même pente déclinante, glissant de 7,52 à 6,25 milliards de FCFA. Cette baisse de 1,27 milliard de FCFA représente une contraction nette de 16,9 % en l’espace d’un seul exercice.

À première vue, l’équation apparaît aussi simple que vertueuse : moins d’agents pour moins de dépenses publiques. C’est précisément ce genre de discipline budgétaire que l’opinion attendrait d’une institution républicaine engagée dans la rationalisation des deniers de l’État.

Une contraction budgétaire qui dépasse la seule réduction des effectifs

Cependant, une analyse plus fine des chiffres montre que cette baisse de la masse salariale va bien plus vite que la compression du personnel. Alors que le nombre de postes ne recule que de 4,1 %, les dépenses de rémunération chutent, elles, de 16,9 %. Cet écart de plus de douze points ne saurait s’expliquer uniquement par le départ de 18 agents.

Dans les faits, le coût salarial moyen annuel par agent s’est contracté, tombant de 17,1 à 14,8 millions de FCFA. Autrement dit, la Chambre basse du Parlement ne s’est pas contentée de réduire son personnel : elle a également révisé à la baisse le niveau moyen des rémunérations accordées aux fonctionnaires restants. Cette double contraction, bien plus discrète que la baisse des effectifs bruts, témoigne d’un ajustement structurel réel de la grille des dépenses.

Une rigueur relative au sein de l’appareil institutionnel

Toutefois, cette cure d’austérité gagne à être remise en perspective au sein de l’échiquier institutionnel gabonais. L’Assemblée nationale demeure, et de très loin, l’un des organes les mieux dotés du budget de l’État. Avec une enveloppe salariale fixée à 6,25 milliards de FCFA en 2026, son budget dépasse encore le cumul des masses salariales du Sénat, de la Cour constitutionnelle et de la Haute Autorité de la Communication (HAC) réunies.

Si l’effort de rigueur s’avère bien réel, il s’opère depuis un socle financier particulièrement confortable, sans altérer la prédominance budgétaire de la Première chambre du Parlement.