Témoins de Jéhovah : transfusions sanguines, désormais un choix de conscience des fidèles

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Les Témoins de Jéhovah assouplissent davantage leur position sur le sang, c’est ce que nous apprend un article publié dans le Journal Chretien. En effet, le Collège central de l’organisation a annoncé, vendredi 18 septembre 2026 à Warwick, dans l’État de New York, que chaque fidèle peut désormais décider d’accepter ou de donner les quatre principaux composants du sang. Cette évolution concerne les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le plasma, mais ne remet pas en cause l’interdiction des transfusions de sang total.

Concrètement, un Témoin de Jéhovah confronté à une proposition médicale impliquant l’un de ces composants doit désormais prendre sa propre décision. L’organisation explique que la Bible ne donne pas d’instruction précise sur l’utilisation séparée de ces éléments. Elle maintient toutefois son interprétation du passage d’Actes 15:20, qui appelle les chrétiens à « s’abstenir du sang ». Ainsi, cette nouvelle orientation ne signifie pas que les transfusions sont globalement autorisées. Elle établit plutôt une distinction entre le sang total, toujours refusé, et ses quatre composants principaux, dont l’usage relève désormais de la conscience individuelle.

Une deuxième évolution en six mois

Cette décision intervient seulement six mois après une première modification. Le 20 mars 2026, le Collège central avait déjà clarifié sa position sur l’utilisation du propre sang du patient. Les fidèles peuvent désormais décider personnellement de ce qu’il advient de leur sang dans certaines procédures médicales et chirurgicales. Cette évolution concernait notamment le prélèvement, la conservation et la réutilisation du sang autologue, c’est-à-dire le sang provenant du patient lui-même.

Par ailleurs, cette nouvelle position s’inscrit dans une évolution plus ancienne concernant les fractions sanguines. Dès 2000, les publications des Témoins de Jéhovah indiquaient que des fractions issues des principaux composants, comme l’albumine ou certaines immunoglobulines, pouvaient faire l’objet d’une décision individuelle. Désormais, ce principe est étendu aux quatre composants majeurs eux-mêmes. L’organisation affirme ainsi maintenir le caractère sacré qu’elle attribue au sang, tout en laissant davantage de place à la conscience de chaque fidèle face aux choix médicaux.