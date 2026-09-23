Haut-Ogooué : Aboumi coupé du reste de la province après l’effondrement de la chaussée

Ecouter l'article

Un choc brutal pour le département de la Lékabi-Léwolo. L’axe routier stratégique reliant la commune d’Aboumi au reste du Haut-Ogooué s’est effondré, plongeant la zone dans un isolement critique.

L’alerte est tombée brutalement. Depuis plusieurs heures, le département de la Lékabi-Léwolo, dans le sud-est du pays, fait face à une urgence logistique d’une rare gravité. La principale voie d’accès acheminant marchandises et voyageurs vers la localité d’Aboumi s’est effondrée sur plusieurs mètres, coupant littéralement le paysage routier en deux.

Selon des informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le sinistre a totalement interrompu le trafic. Là où circulaient quotidiennement véhicules utilitaires, transports en commun et usagers locaux, il ne reste désormais qu’un gouffre béant que la terre gorgée d’eau continue d’effriter.

Un quotidien brusquement paralysé

Sur place, la consternation règne. Les témoignages recueillis auprès des riverains peignent le portrait d’une communauté soudainement piégée. L’effondrement s’est révélé si impressionnant qu’il interdit même le passage aux piétons : franchir la crevasse relève d’un danger mortel. Les habitants se retrouvent ainsi dans l’impossibilité de rejoindre l’autre rive pour poursuivre leurs activités habituelles.

Ce blocus involontaire pèse déjà très lourdement sur la vie économique et sociale locale. L’approvisionnement des marchés de proximité s’arrête net, menaçant la région de pénuries rapides. Plus préoccupant encore, l’accès aux services publics fondamentaux se trouve totalement compromis. Enfants empêchés d’atteindre leurs salles de classe, travailleurs bloqués et malades coupés des structures sanitaires de référence : la population paie le prix fort de cet affaissement soudain.

L’attente urgente d’une réponse institutionnelle

Face à la détresse grandissante des riverains, l’attention se tourne désormais vers le sommet de l’administration locale. Informées du drame, les autorités provinciales et les services des Travaux publics sont attendus sur les lieux pour procéder à un état des lieux exhaustif.

L’urgence est double : il convient dans un premier temps de sécuriser le périmètre afin d’éviter tout accident dramatique, puis d’engager sans délai des travaux d’aménagement provisoires. Les populations d’Aboumi retiennent leur souffle, espérant le déploiement rapide d’un pont de secours ou d’une déviation d’urgence pour briser ce dangereux isolement.