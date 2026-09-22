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Coopération Sino-Gabonaise : la Chine déploie une mission d’ophtalmologie à Libreville 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 22 septembre 2026 à 13h46min
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Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise de Libreville © D.R.
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Dans le cadre des relations d’amitié qui unissent la République populaire de Chine et la République gabonaise, une mission médicale chinoise composée d’ophtalmologues chevronnés se déploie à Libreville. Intitulée « Action Lumière », cette initiative d’envergure vise à dépister et opérer gratuitement des centaines de patients gabonais souffrant de la cataracte, une pathologie oculaire particulièrement invalidante.

Caractérisée par une opacification progressive du cristallin, la cataracte se manifeste par un flou visuel qui s’aggrave au fil du temps et peut conduire, dans les cas les plus sévères, à une cécité complète. Face à cet enjeu de santé publique, le programme cible en priorité les personnes âgées de 55 ans et plus. Sont particulièrement concernés les individus présentant une altération significative de la vue sur un ou deux yeux, entraînant des répercussions majeures sur leur autonomie et leur quotidien.

Modalités et calendrier de la campagne de dépistage

Le premier cycle de dépistage s’est ouvert le 14 septembre et se poursuivra jusqu’au 30 septembre 2026 au service d’ophtalmologie de l’Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise de Libreville. Les consultations se tiennent les lundis, mercredis et vendredis, de 9 h 00 à 12 h 00 (à l’exception du vendredi 25 septembre, jour sans dépistage).

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Pour garantir une prise en charge optimale, le flux d’accueil est strictement régulé à 50 personnes par jour. Au total, l’objectif fixé par les équipes médicales consiste à sélectionner 500 patients éligibles à une chirurgie réparatrice entièrement gratuite. En raison du nombre limité de places, les inscriptions seront clôturées dès l’atteinte du quota fixé.

Une prise en charge ciblée et entièrement gratuite

Les organisateurs précisent que ce dépistage est totalement gratuit, mais qu’il s’applique exclusivement à la détection de la cataracte. Il ne s’agit ni d’une consultation ophtalmique générale, ni d’un traitement pour d’autres pathologies oculaires. Les personnes souffrant de troubles visuels distincts sont ainsi invitées à solliciter un rendez-vous ordinaire auprès du service d’ophtalmologie de l’établissement. Cette action humanitaire témoigne une nouvelle fois de la vitalité du partenariat bilatéral dans le secteur médical.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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