Gabon : 6 035 sacs de riz infestés et moisis saisis dans l’Ogooué-Maritime

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a annoncé, samedi dernier, la saisie de 6 035 sacs de riz dans la province de l’Ogooué-Maritime. Inspectées par les services provinciaux de l’agence, les denrées présentaient notamment des signes d’infestation par des nuisibles ainsi que la présence de moisissures. Considérés comme impropres à la consommation, les produits ont été retirés du circuit de distribution et doivent être détruits conformément aux procédures en vigueur.

L’importance du volume concerné donne une dimension particulière à cette opération de contrôle. Derrière les 6 035 sacs retirés se pose en effet la question de la surveillance des conditions dans lesquelles les produits alimentaires importés ou commercialisés sont entreposés avant d’arriver chez les consommateurs. L’Agasa indique que les anomalies constatées étaient susceptibles de compromettre la salubrité et l’innocuité des denrées. L’intervention de ses agents a donc permis d’empêcher leur mise à disposition du public.

Nuisibles et moisissures constatés

Selon l’Agasa, l’inspection a été conduite par sa Délégation provinciale de l’Ogooué-Maritime. Les contrôleurs ont constaté une infestation par des nuisibles ainsi que des signes de moisissures sur les stocks concernés. Deux éléments incompatibles avec les exigences sanitaires auxquelles doivent répondre les denrées destinées à la consommation humaine.

Les 6 035 sacs ont en conséquence été soustraits du circuit commercial. L’agence indique qu’ils sont destinés à la destruction, afin d’écarter tout risque de remise en circulation. Les éléments communiqués ne précisent toutefois ni le poids total du riz concerné, ni sa provenance, ni l’identité de l’opérateur qui en assurait le stockage ou la commercialisation.

Les conditions de stockage dans le viseur

Au-delà de la saisie, l’opération remet au premier plan la question des conditions de conservation des produits alimentaires. Température, humidité, état des entrepôts, lutte contre les nuisibles ou encore durée de stockage constituent autant de paramètres susceptibles d’altérer la qualité d’une denrée lorsqu’ils ne sont pas suffisamment maîtrisés.

C’est précisément l’un des objectifs des inspections conduites par l’Agasa : contrôler la conformité sanitaire des produits mais également les conditions dans lesquelles ils sont conservés et distribués. Dans le cas de l’Ogooué-Maritime, l’intervention en amont aura permis d’empêcher que plusieurs milliers de sacs présentant des signes visibles de dégradation poursuivent leur chemin vers les consommateurs.

Une saisie qui appelle aussi à remonter la chaîne

La destruction annoncée permettra d’éliminer le risque immédiat, mais l’importance du stock concerné appelle également à déterminer les circonstances ayant conduit à sa détérioration. Il s’agit notamment d’établir à quel niveau de la chaîne, transport, entreposage ou distribution, les conditions de conservation ont pu être compromises.

Pour la protection des consommateurs, l’enjeu dépasse ainsi la seule destruction des 6 035 sacs. L’efficacité du contrôle sanitaire repose également sur la capacité à identifier l’origine des non-conformités et à empêcher leur répétition. Dans un secteur aussi sensible que l’alimentation, retirer les produits dangereux du marché constitue l’urgence ; comprendre comment ils ont pu se dégrader reste indispensable pour prévenir la prochaine alerte.