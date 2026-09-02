Libreville : le monument Georges Damas Aleka déjà touché par l’insalubrité

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Inauguré le 17 août 2026 à l’occasion du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon, le monument Georges Damas Aleka, situé en bord de mer à Libreville, fait déjà face à des problèmes d’insalubrité. Selon les informations relayées par TV+ Afrique, une citoyenne a récemment dénoncé la présence de déchets dans le bassin du jet d’eau, quelques jours seulement après l’inauguration officielle du site.

Dans une vidéo devenue virale, l’intervenante se filme en train de retirer elle-même les détritus jetés dans le bassin. Elle y rappelle que des poubelles sont pourtant mises à disposition par les artisans installés sur place. « Ici, ce n’est pas une poubelle », s’insurge-t-elle, appelant chacun à adopter des gestes écoresponsables simples : ne plus jeter de déchets sauvages, utiliser les poubelles prévues à cet effet et respecter les espaces encore en cours d’aménagement.

Urgence d’agir face à l’incivisme récurrent

Le message s’adresse également aux personnes tentées d’utiliser les abords du monument comme toilettes de fortune. Une incivilité jugée d’autant plus déplorable que le site a vocation à accueillir de nombreux visiteurs, tant nationaux qu’internationaux. Pour cette citoyenne engagée, la préservation de la propreté des lieux est le devoir de tous, afin que le monument reste un symbole d’excellence et une vitrine du patrimoine gabonais.

Face à ce constat, il devient urgent de réagir. Le déploiement de patrouilles mixtes, associant services municipaux, agents d’hygiène et forces de sécurité, permettrait d’effectuer des contrôles réguliers, d’intensifier la sensibilisation des usagers et de sanctionner les contrevenants. Au-delà de l’entretien de cet édifice, c’est le civisme collectif qui est interrogé. Si les monuments nationaux incarnent la mémoire de la Nation, ils se doivent aussi d’être le reflet de notre responsabilité commune.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire