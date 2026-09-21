Santé : la salive des adultes, un risque pour les bébés

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Embrasser son bébé sur la bouche est souvent perçu comme un geste d’amour et d’affection. Pourtant, des professionnels de santé alertent sur les risques de transmission de bactéries et de virus par la salive des adultes, particulièrement chez le nouveau-né. Dans un reportage publié en juillet 2025 par The Conversation France, la microbiologiste Primrose Freestone, chercheuse à l’Université de Leicester, rappelle notamment les risques liés à l’herpès, au virus respiratoire syncytial et à certaines infections respiratoires.

Contrairement à une idée reçue, les caries ne sont pas héréditaires. Les bactéries responsables, notamment Streptococcus mutans, ne sont pas présentes à la naissance et peuvent être transmises au bébé après celle-ci, notamment par la salive. Ainsi, embrasser l’enfant sur la bouche, goûter son repas avec sa cuillère, mâcher les aliments avant de les lui donner, souffler dessus pour les refroidir, partager un verre, une fourchette ou une paille peuvent favoriser le transfert de microorganismes. De même, lécher une tétine tombée au sol pour la « nettoyer » expose le bébé aux bactéries présentes dans la bouche de l’adulte.

Des précautions simples dès la naissance

Par ailleurs, l’alerte ne concerne pas uniquement la santé bucco-dentaire. Selon Primrose Freestone, le système immunitaire d’un nouveau-né est encore immature et certains agents infectieux qui provoquent des symptômes bénins chez l’adulte peuvent entraîner des complications graves chez le nourrisson. L’herpès constitue notamment une menace importante pour les nouveau-nés, tout comme certaines infections respiratoires. Il est donc recommandé d’éviter les bisous sur la bouche et de ne pas laisser un adulte malade avoir des contacts rapprochés avec le bébé. La prudence est particulièrement importante durant les premières semaines de vie.

Enfin, protéger son bébé ne signifie pas renoncer aux gestes d’affection. Les parents et leur entourage peuvent privilégier les bisous sur le front ou les joues, se laver régulièrement les mains et éviter de partager les ustensiles ou objets portés à la bouche. Les aliments doivent également être laissés à refroidir naturellement plutôt que soufflés par un adulte. Ces gestes simples permettent de limiter l’exposition du nourrisson aux microorganismes et de réduire les risques d’infections. En cas de contact avec une personne présentant une infection ou des symptômes inhabituels chez le bébé, un professionnel de santé doit être consulté rapidement.