Gabon : vers une facilitation d’accès aux crédit pour le secteur éducatif

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Le gouvernement gabonais franchit une étape importante vers la revalorisation sociale de son personnel enseignant. Selon l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a conduit une séance de travail le 16 septembre avec les professionnels de l’éducation. Cette rencontre a réuni l’Association Professionnelle des Établissements de Crédit (APEC) et huit banques de la place, dans l’objectif de créer prochainement une commission mixte chargée de concevoir des facilités de crédit adaptées aux agents du secteur éducatif.

Au cœur des échanges figure l’élaboration d’offres bancaires sur mesure destinées à favoriser l’équipement et l’autonomie financière du personnel. La ministre a formulé cette ambition autour de quatre axes prioritaires. « Un enseignant à un terrain, une maison, un véhicule, un ordinateur », a déclaré Camélia Ntoutoume Leclercq. Ce partenariat comprend aussi un volet académique avec l’ouverture d’une filière en banque et fiscalité à l’Institut de technologie d’Owendo-Libreville et l’organisation de journées d’immersion professionnelle réciproques.

Un soutien foncier étendu aux provinces de l’intérieur

​Cette dynamique d’accompagnement financier ne se limitera pas à la seule capitale administrative. Le ministère ambitionne d’étendre ce plaidoyer d’accès à la propriété immobilière à l’ensemble des enseignants exerçant dans les provinces, indique le confrère. L’objectif est de permettre à chaque éducateur de se constituer un patrimoine foncier durable, qu’il choisisse de s’installer dans sa région d’affectation ou de regagner sa province d’origine à l’heure de la retraite, venant ainsi renforcer le dispositif des logements d’astreinte.

Afin de concrétiser cette ambition, une mission de terrain est programmée dès la semaine prochaine dans la plaine d’Ayémé. Les équipes y analyseront l’aménagement des 539 hectares mis à la disposition de la communauté éducative et apprécieront le déroulement des premiers travaux. Grâce à ce cadre concerté entre l’État et les établissements de crédit, le Gabon fait un pas décisif pour revaloriser la condition enseignante et consolider l’avenir de son école.