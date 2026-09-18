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Gabon : l’Église évangélique ne reconnaît pas le comité de sortie de crise mis en place

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 septembre 2026 à 13h10min
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Révérend Jean Daniel Allogo Essimengane © D.R.
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L’Église Évangélique du Gabon (EEG) ne reconnaît pas le comité de sages et de facilitateurs annoncé par le ministère de l’Intérieur pour accompagner la sortie de crise au sein de cette communauté religieuse. La position a été réaffirmée jeudi 17 septembre 2026 à Libreville, lors d’une déclaration du Pasteur Président de l’EEG, le Révérend Jean Daniel Allogo Essimengane, au siège national de l’Église, à Baraka Mission. Cette prise de position intervient après la suspension du Directoire de l’EEG et l’annonce d’un dispositif de médiation censé permettre l’organisation d’un nouveau Synode et d’une nouvelle élection du Pasteur Président.

Dans son communiqué, le responsable de l’EEG rappelle que le Synode National, tenu du 3 au 10 août 2026, a abouti à la mise en place d’un nouveau Conseil National ainsi qu’à la désignation d’un Pasteur Président pour le mandat 2026-2030. Selon le Révérend Jean Daniel Allogo Essimengane le processus électoral s’est déroulé conformément aux textes de l’Église, avant que deux pasteurs ne saisissent le ministère de l’Intérieur pour contester le « Directoire actuel de l’EEG »

Une décision ministérielle datée du 14 août 2026 a ensuite suspendu, à titre conservatoire, ledit Directoire. Seulement, le 15 septembre 2026, le ministère a annoncé prendre acte d’une initiative interne de médiation prévoyant la mise en place temporaire d’un comité de sages et de facilitateurs.

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Le Synode National au cœur de la contestation

Face à cette situation, le Pasteur Président affirme que l’EEG dispose de ses propres mécanismes institutionnels pour régler ses affaires internes. Notamment en s’appuyant sur l’article 45 de la Constitution de l’Église, qui fait du Synode National son instance suprême, ainsi que sur le principe de séparation de l’État et des religions consacré par la Constitution gabonaise. De ce fait, le Révérend Jean Daniel Allogo Essimengane rejette ainsi toute structure qui, selon lui, serait contraire aux textes de la République et de l’Église. 

Il réaffirme également que le Conseil National issu du dernier Synode demeure l’organe national appelé à exercer ses responsabilités. Tout en maintenant cette position, l’Église appelle ses membres au calme, à la prière et à la préservation de l’unité. Le Pasteur Président tend également « fraternellement la main » aux pasteurs et fidèles qui contestent le processus, les invitant à privilégier le dialogue et la paix.

Face à cette situation, l’EEG annonce par ailleurs la reprise effective de l’ensemble de ses activités pastorales et ecclésiastiques dans les paroisses et structures de l’Église à compter du dimanche 4 octobre 2026. Une reprise placée sous le signe de la sérénité et de l’unité, alors que la crise institutionnelle demeure au cœur des tensions.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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