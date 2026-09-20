ONU : près d’une femme sur trois victimes de violences sexuelles dans le monde

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Selon le dernier rapport des Nations Unies, « Gros plans sur l’égalité des sexes 2026 », la violence fondée sur le genre continue de ravager la vie de centaines de millions de personnes. Près d’une femme sur trois, soit environ 840 millions de femmes dans le monde, a été victime de violences conjugales ou sexuelles au cours de sa vie. Plus préoccupant encore, ce chiffre tragique n’a pratiquement connu aucune baisse depuis l’année 2000, illustrant l’inertie dramatique des politiques de prévention.

Ces exactions physiques, psychologiques et sexuelles constituent une violation majeure des droits humains fondamentaux. Qu’elles surviennent au sein du foyer familial ou dans l’espace public, les violences conjugales et sexuelles brisent des trajectoires de vie, pérennisent les inégalités et maintiennent les femmes dans une insécurité constante. En dépit des traités internationaux et des campagnes de sensibilisation, la prise en charge des victimes et la punition des agresseurs restent largement déficientes à l’échelle globale.

Un recul et des moyens politiques concrets qui retardent encore

​Au-delà de ces atteintes physiques, l’étude de l’ONU révèle une régression des acquis féminins. Dans 54 pays, la représentation des femmes au parlement a diminué depuis 2020. À ce recul s’ajoute un effondrement financier. En effet, les ressources allouées aux organisations de défense des droits des femmes ont chuté de 28 %, alors qu’elles reçoivent déjà moins de 1 % de l’aide au développement dédiée à l’égalité. Au rythme actuel, il faudra 171 ans pour atteindre la parité.

​Pourtant, lorsque les femmes accèdent aux responsabilités, les sociétés deviennent plus fortes et les économies plus résilientes, avec des impacts positifs majeurs sur la paix, l’éducation et le climat. Face à ce bilan critique, le monde ne peut plus fermer les yeux. Il est désormais vital de renforcer urgemment la protection juridique, sociale et physique des femmes à travers le globe.