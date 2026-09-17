Sécurité des patients : une semaine mondiale dédiée aux soins sûrs

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Du 14 au 18 septembre 2026 se tient la Semaine mondiale de la sécurité des patients (SSP), une initiative portée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette édition met l’accent sur la sécurité des soins pour les personnes atteintes de pathologies chroniques, dont les parcours de prise en charge peuvent être longs et complexes. L’objectif est de rappeler la nécessité de parcours de soins mieux coordonnés, plus fluides et davantage centrés sur les besoins des patients.

Souvent associée aux erreurs médicales ou aux négligences en milieu hospitalier, la sécurité des patients va pourtant bien au-delà de ces situations. Elle repose sur un ensemble de pratiques visant à réduire les risques liés aux soins et à améliorer la qualité des prises en charge. À travers cette semaine, l’OMS entend ainsi sensibiliser les professionnels de santé et le grand public, tout en encourageant le dialogue entre soignants et soignés. Pour les personnes vivant avec une maladie chronique, cette démarche est particulièrement importante en raison de la multiplicité des intervenants et des structures susceptibles d’intervenir dans leur parcours.

Mieux connaître et prévenir les risques liés aux soins

La coordination entre les professionnels constitue ainsi un élément essentiel de la sécurité des patients. Médecins, infirmiers, pharmaciens et autres acteurs de santé doivent pouvoir partager les informations nécessaires afin d’assurer une continuité des soins et d’éviter les ruptures dans la prise en charge. La sécurité suppose également une meilleure articulation entre les différents lieux et secteurs de soins, notamment lorsque le patient passe d’un service à un autre ou d’un établissement à un autre.

La prévention des risques passe enfin par le développement d’une véritable culture de la sécurité. Cela implique de mieux identifier les incidents, d’en tirer des enseignements et de favoriser le retour d’expérience afin d’éviter leur répétition. L’information occupe également une place centrale : un patient correctement informé peut davantage participer aux décisions qui concernent sa santé et signaler d’éventuelles difficultés dans son parcours. La sécurité des soins repose donc sur la mobilisation de tous les acteurs, avec le patient et son entourage pleinement associés à cette démarche.