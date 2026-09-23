Gabon : Septembre en Or mobilise autour des enfants atteints de cancer et de leurs familles

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La campagne « Septembre en Or Gabon 2026 » a poursuivi ses actions de sensibilisation aux cancers pédiatriques à travers une journée sportive et solidaire réunissant enfants, familles, professionnels de santé, partenaires et volontaires. Organisée autour du message « Voir tôt. Agir tôt. », l’initiative a également enregistré la présence d’Anouchka Oligui Nguema, présidente de la Fondation Dorcas. Au-delà de la mobilisation, les organisateurs ont insisté sur l’importance de l’information et d’une consultation médicale face à des signes inhabituels ou persistants chez l’enfant.

Faire du mouvement un vecteur de solidarité. C’est l’esprit dans lequel s’est inscrite cette séquence de « Septembre en Or Gabon 2026 ». Petits et grands se sont retrouvés autour d’activités sportives et conviviales avec un objectif revendiqué : manifester leur soutien aux enfants confrontés à la maladie et à leurs proches, tout en utilisant ce rassemblement pour porter un message de sensibilisation sur la nécessité d’être attentif à la santé des plus jeunes.

Le sport pour soutenir les « petits champions »

Placée sous le thème « Mobilisés pour nos champions », la rencontre a voulu créer un moment dépassant le seul cadre médical. « Chaque geste, chaque mouvement et chaque sourire étaient une façon de transmettre à nos petits champions et à leurs proches toute notre affection, notre force et nos encouragements », expliquent les organisateurs.

L’initiative a également été marquée par la participation d’Anouchka Oligui Nguema, présidente de la Fondation Dorcas. Sa présence s’est inscrite dans cette mobilisation en faveur des enfants et de leurs familles, aux côtés du personnel médical, des partenaires et des volontaires impliqués dans la campagne.

« Voir tôt. Agir tôt. »

Derrière le caractère sportif et convivial de la journée, « Septembre en Or » entend surtout renforcer l’information autour des cancers pédiatriques. Les organisateurs ont ainsi appelé les familles à rester attentives à l’apparition de signes inhabituels ou persistants chez l’enfant et à solliciter un professionnel de santé en cas de doute.

« Mieux informer, mieux comprendre et savoir réagir contribuent à favoriser une prise en charge plus précoce », souligne la campagne. Le message évite ainsi de faire de la sensibilisation un outil d’autodiagnostic : face à un symptôme préoccupant, l’évaluation doit relever d’un professionnel de santé.

Une mobilisation appelée à dépasser septembre

La campagne repose également sur l’implication du corps médical, des partenaires et des volontaires. Les organisateurs saluent une « chaîne de solidarité » destinée autant à accompagner les familles qu’à accroître la visibilité des cancers de l’enfant auprès du grand public.

Avec son mot d’ordre « Voir tôt. Agir tôt. », Septembre en Or Gabon cherche finalement à inscrire la question des cancers pédiatriques au-delà du seul mois de sensibilisation. Car derrière les activités et les symboles, l’enjeu demeure celui de l’information des familles, de l’orientation vers les professionnels de santé et de l’accompagnement des enfants tout au long de leur parcours de soins.